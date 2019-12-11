Birlik Haber-Sen'den PTT çalışanlarının sorunlarıyla ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Birlik Haber-Sen'den PTT çalışanlarının sorunlarıyla ilgili açıklama - Son Dakika

Birlik Haber-Sen'den PTT çalışanlarının sorunlarıyla ilgili açıklama

6 saat önce

Kayseri Birlik Haber-Sen İl Başkanı Mehmet Taş, PTT çalışanlarının sorunlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Birlik Haber-Sen'den PTT çalışanlarının sorunlarıyla ilgili açıklama, System.String[]

Kayseri Birlik Haber-Sen İl Başkanı Mehmet Taş, PTT çalışanlarının sorunlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Taş, Alpaslan Posta Dağıtım Merkezi önünde gerçekleştirilen açıklamada, PTT'nin 1840 yılında Posta Teşkilatı olarak kurulduğunu ve 179 yıllık tecrübelisiyle vatandaşlara hizmet götüren bir kamu şirketi olduğunu söyledi.

PTT'nin güvenli posta ve kargo taşımacılığının lideri olarak görüldüğünü ancak yetersiz alt yapı ile vatandaşları mağdur ettiğini öne süren Taş, şunları kaydetti:

"Çalışma şartlarımızdan, işin niteliğinden, alt yapıdan uzak olarak, personel ve müşteri profilini istatistik verileriyle takip edenler, devir oranlarının artmasını postacıların sırtına yükleyerek çözeceğini düşünmektedir. Bu söylemler zaten iş yükü altında ezilen personelin moral ve motivasyonunu düşürerek kurum saygınlığına da zarar vermektedir. Bütün bunlar bir yana çalışanlar önemli sorunlarla karşı karşıya olup, acilen çözüm beklemektedir. Çağımız artık zamanla yarışan bir dünya olması nedeniyle bize teslim edilen bir kargonun teslim süresinin gecikmesi müşterilerimizi üzmekte ve tercihlerinin bir daha PTT olmayacağını bildirmektedir. Sendika olarak devamlı personel ve araç takviyesi yapılması gerektiğini her platformda dile getirmemize rağmen bu talebimiz dikkate alınmayarak az personel ile çok iş yapma mantığı güdülmektedir."

Mehmet Taş, Kayseri, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eskişehirspor Teknik Direktörü duyurdu: Galatasaray ve Fenerbahçe istiyor
Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz

Son Dakika Haberleri
16:45 Sokak hayvanları için kulübe yaptılar - Haber
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Haber
16:44 MEB'den ilkokul öğrencisi Mert Yağız'ın ölümüyle ilgili açıklama Açıklaması - Haber
16:44 Vali Şentürk basın mensuplarıyla buluştu - Haber
16:44 Bangladeş'te plastik fabrikasında çıkan yangında 28 işçi yaralandı - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 16:45:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Birlik Haber-Sen'den PTT çalışanlarının sorunlarıyla ilgili açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]