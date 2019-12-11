Birlik Haber-Sen'den PTT çalışanlarının sorunlarıyla ilgili açıklama - Son Dakika

Kayseri Birlik Haber-Sen İl Başkanı Mehmet Taş, PTT çalışanlarının sorunlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Taş, Alpaslan Posta Dağıtım Merkezi önünde gerçekleştirilen açıklamada, PTT'nin 1840 yılında Posta Teşkilatı olarak kurulduğunu ve 179 yıllık tecrübelisiyle vatandaşlara hizmet götüren bir kamu şirketi olduğunu söyledi.

PTT'nin güvenli posta ve kargo taşımacılığının lideri olarak görüldüğünü ancak yetersiz alt yapı ile vatandaşları mağdur ettiğini öne süren Taş, şunları kaydetti:

"Çalışma şartlarımızdan, işin niteliğinden, alt yapıdan uzak olarak, personel ve müşteri profilini istatistik verileriyle takip edenler, devir oranlarının artmasını postacıların sırtına yükleyerek çözeceğini düşünmektedir. Bu söylemler zaten iş yükü altında ezilen personelin moral ve motivasyonunu düşürerek kurum saygınlığına da zarar vermektedir. Bütün bunlar bir yana çalışanlar önemli sorunlarla karşı karşıya olup, acilen çözüm beklemektedir. Çağımız artık zamanla yarışan bir dünya olması nedeniyle bize teslim edilen bir kargonun teslim süresinin gecikmesi müşterilerimizi üzmekte ve tercihlerinin bir daha PTT olmayacağını bildirmektedir. Sendika olarak devamlı personel ve araç takviyesi yapılması gerektiğini her platformda dile getirmemize rağmen bu talebimiz dikkate alınmayarak az personel ile çok iş yapma mantığı güdülmektedir."