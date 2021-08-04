"BİRLİK İÇERİSİNDE OLMAK ÇOK MU ZOR?"

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Belediye Meclisinin Ağustos ayı toplantısında yaptığı konuşmada, sitemde bulunarak, "Yapılan işler nedense görmezden gelinmek isteniyor. Neden bu kadar olumsuz bakılıyor? Neden birlik içinde olamıyoruz? Birlik içerisinde olmak çok mu zor? Ben bunu anlamıyorum. " dedi.

Ünye Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Başkan Tavlı, meclis toplantısında yaptığı konuşmada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

-"Yangınların yaraları sarılacak"-

Yaşanan yangınların ülkemizi derinden üzdüğünü ifade eden Başkan Tavlı, "Yurdumuzun farklı noktalarında özellikle Antalya ve Muğla bölgelerinde yangın felaketleri yaşanmakta. Hükümetimiz, Devletimiz yangınlarla başarılı bir şekilde mücadele etmekte. Anında yapılan müdahalelerle büyük bir kısmı söndürülen yangınlar, öyle kendiliğinden kazayla çıkmış gibi değil. Bunları yapanlar mutlaka cezasını çekeceklerdir. Bu çalışmaların da akabinde yangınlarda zarar gören vatandaşlarımızın yaraları hızla sarılacaktır. " dedi.

-"İlçemizde ciddi yoğunluk yaşanıyor"-

Ünye nüfusunda Temmuz ayından itibaren ciddi bir yoğunluk oluştuğunun altını çizen Başkan Tavlı, "Temmuz ayının ilk gününden itibaren pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesi ile birlikte hem geçen yıldan hem de bu yılın Nisan, Mayıs, Haziran dönemlerinde kısıtlamalar nedeniyle hemşerilerimizin düğün merasimleri, diğer etkinlikleri ertelenmişti. Bununla beraber Kurban Bayramı ve fındık dolayısıyla ciddi anlamda yoğunluk oluştu. Allah'a şükürler olsun bu zamana kadar her hangi bir sıkıntı yaşamadan bu yoğunluğa hizmet etmeye, misafirlerimize ve ilçe halkımıza yerel yönetim olarak üzerimize düşen görev ve faaliyetleri aksatmadan yerine getiriyoruz. " diye konuştu

-"Mutlaka aşı olunmalı"-

Pandemide ülke olarak başarılı bir mücadele örneği gösterildiğini belirten Başkan Tavlı, aşı konusunda vatandaşları duyarlı olmaya çağırarak, "Mutlaka aşı olunmalı. " dedi.

-"Neden bu kadar olumsuz bakılıyor? "-

Ünye'de işlerin yolunda gittiğini söyleyen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçede yapılanların görmezden gelinmesine sitemde bulunarak, şunları söyledi:

"Ünye'deki STK'larımız, sanayicilerimiz, yerel yönetim ve siyasiler fakülte binasının yapılması ile ilgili Ordu Üniversitesi'ne sözümüz vardı. Allah'a şükürler olsun yerin geçici tahsisi yapıldı. Fakülte binasının temeli atıldı, şuanda inşaat devam ediyor. Daha biz temelini atmaya gayret ederken, buranın kesin tahsisinin hayata geçmesinin mücadelesini verirken, 'efendim inşaat daha devam etmeyecekmiş' deniyor. Ben bunu anlamıyorum. Mademki iyi niyetliyiz, samimiyiz bunun bir tarafından tutmakla alakalı hem fikir ve birlik içerisinde neden olmuyoruz? Yapılan işler nedense görmezden gelinmek isteniyor. Neden bu kadar olumsuz bakılıyor? Neden birlik içinde olamıyoruz? Birlik içerisinde olmak çok mu zor? Ben bunu anlamıyorum. "

-"Büyükşehir Belediyemizle uyum içinde çalışıyoruz-"

Büyükşehir Belediyesiyle uyum içerisinde çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Tavlı, kavga varmış gibi gösterilmeye çalışılmasına tepki göstererek, "Büyükşehir Belediyesi ile Ünye Belediyesi arasında sorun varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Ne sorunu varmış? Biz Asarkaya Kent Ormanı'nda yapılan yolda birlikte çalışıyoruz. Cezaevi sapağından başlayıp Yüceler Mahallesi'nden Erenyurt'a giden güzergah üzerinde yaklaşık 20 kilometre yol yapıldı birlikte çalıştık. Tepeköy, Başköy, Yaylalı aynı zamanda Kumru'ya bağlanan yol güzergahı üzerinde halen birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Diğer mahallelerimizde ortak yol çalışmalarımız devam ediyor. Ünye'de 30-35 milyon değerinde olan Ünye Beton santrali, konkasör ve hammadde ocağının aynı alanda faaliyet gösterdiği bir değeri Ünye'mize kazandırdık. Şuanda beton yol çalışmalarında ve hızla yapılması devam edilen fakülte binasında betona ihtiyaç duyduğumuzda anında elimizin altında bulabileceğimiz bir tesisi Ünye'ye kazandırdık. 40 yıldır konuşulanları büyüklerimizle, değerlerimizle Ünye'ye kazandırıyoruz. " diye konuştu.

-" OSB'de az mı iş yapıldı? "-

40 yıllık OSB hayalinin bu dönem gerçekleştiğini belirten Başkan Hüseyin Tavlı, "Şu olmadı, bu olmadı diyen arkadaşlar, 40 yıldır konuşulan OSB'nin kamulaştırması 2, 5 yılda bitti. Kamulaştırılmasının ardından hızlı bir şekilde altyapı ihalesi yapıldı. Şu anda altyapının hemen hemen yüzde 50'si tamamlanmak üzere. Aynı şekilde yatırımcılardan kendi altyapı çalışmalarına başlayanlar var. Bu az iş mi? " ifadelerini kullandı.

-"İşler iyi niyet çerçevesinde yürümekte"-

Ünye'de her alanda, iyi niyet çerçevesinde ve gayretle işlerin devam ettiğinin ifade eden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Limanda eskiden bir gemi yüklenip, boşaltılabiliyorken şimdi iki gemi birden yükleme ve boşaltma yapabilecek. Hatta üç geminin aynı anda yükleme ve boşaltma yapılabilmesi için rıhtımın büyütülmesiyle ilgili çalışmanın %70'i tamamlandı. Kalan %30'luk kısım için ise çalışmalar devam etmekte. Araç parkı ve yük depolama alanları genişletilerek liman daha da işlevsel hale getirilmekte. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin limandaki çalışmalarına biz de Ünye Belediyesi olarak dolgu malzemesi desteği veriyoruz. Limanda da işler yolunda. Kültür Merkezinde Genel Merkezimizin, Hükümetimizin ve Bakanlığımızın ciddi gayretleri var. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımızın girişimleri ile görüşmeler yapıldı. Müteahhit yakın zamanda vinçlerini getirecek. Müteahhitle ilgili yaşanan sıkıntı yerel yöneticilerin değil, müteahhidin kendi sıkıntılarıyla ilgili durumdur. Süreç devam ediyor. Kamuda özel sektördeki gibi akşam karar alıp sabah uygulanamaz. Çeşitli yönetmelik ve prosedürleri vardır. Kültür Merkezinde bu yıl itibariyle başlayan çalışmanın 2022 yarısı veya sonunda tamamlanması ile ilgili hem bizlerin dem de Genel Merkezin, Hükümetimizin ve Bakanlığımızın ciddi anlamda tasarrufları ve gayretleri var. Ünye'de her alanda işler, iyi niyet çerçevesinde ve gayretle devam etmekte. "

Meclis, Başkan Tavlı'nın konuşmasının ve gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından 7 Eylül 2021 Salı günü toplanılmak üzere sona erdi.