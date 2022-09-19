Birlik Sağlık Sen'den Prof.Dr. Sevgi Akarsu'ya Destek: "Bırakalım Hocalarımızı Bilimsel Çalışmalarını Yapsınlar" - Son Dakika
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Birlik Sağlık Sen'den Prof.Dr. Sevgi Akarsu'ya Destek: "Bırakalım Hocalarımızı Bilimsel Çalışmalarını Yapsınlar"

19.09.2022 13:18

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, asistan hekimlerin iş bırakma eylemine engel olmadığı gerekçesiyle Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevinden baskıyla istifa ettirildiği öne sürülen Prof. Dr. Sevgi Akarsu'ya destek verdi. Doğruyol, "Bu konunun DEÜ'de yeni bir olay olmadığı yönünde bize gelen bilgiler var. Diğer üniversitelerdeki görev değişikliklerinin her ay 3-4 katı daha fazlasının DEÜ'de yaşandığını ifade eden hocalarımız mevcuttur. Bırakalım hocalarımızı bilimsel çalışmalarını yapsınlar. Ama siz yöneticiler olarak anayasal bir hakkı engellemeye çalışmanız doğru bir hareket değildir" dedi.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, asistan hekimlerin iş bırakma eylemine engel olmadığı gerekçesiyle Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevinden baskıyla istifa ettirildiği öne sürülen Prof. Dr. Sevgi Akarsu'ya destek verdi. Doğruyol, "Bu konunun DEÜ'de yeni bir olay olmadığı yönünde bize gelen bilgiler var. Diğer üniversitelerdeki görev değişikliklerinin her ay 3-4 katı daha fazlasının DEÜ'de yaşandığını ifade eden hocalarımız mevcuttur. Bırakalım hocalarımızı bilimsel çalışmalarını yapsınlar. Ama siz yöneticiler olarak anayasal bir hakkı engellemeye çalışmanız doğru bir hareket değildir" dedi.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, DEÜ Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevgi Akarsu'nun, asistan hekimlerin 15 Eylül'de yaptıkları iş bırakma eylemine engel olmadığı için hastane yönetimince baskıyla istifa ettirildiği iddialarına yönelik açıklama yaptı. DEÜ'deki hastane yönetimi ve rektörlüğün, bölüm başkanlarını uyararak "çalışanların iş bırakma eylemine katılmaması" yönünde talimatlar verdiğinin basına yansıdığını aktaran Doğruyol, şunları söyledi:

"Böyle bir ortamda Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Sevgi Akarsu hocamızın da eyleme katılmanın yasal bir hak olduğunu ve bu konuda da karışamayacağı ve de müdahale etmesinin doğru olmadığını ifade etmesi üzerine yapılan baskılarla birlikte hocamızın istifa ettiği ya da ettirildiği yönünde bilgiler mevcuttur. Bu konunun DEÜ'de yeni bir olay olmadığı yönünde bize gelen bilgiler var. Diğer üniversitelerdeki görev değişikliklerinin her ay 3-4 katı daha fazlasının DEÜ'de yaşandığını ifade eden hocalarımız mevcuttur. Zaten bunlar istatistiki bilgilerde de vardır. Böyle bir durumda DEÜ'de bir sıkıntının olduğu maalesef gözlenmektedir. Bırakalım hocalarımızı kendi bilimsel çalışmalarını yapsınlar. Ama siz yöneticiler olarak anayasal bir hakkı engellemeye çalışmanız doğru bir hareket değildir. Çalışanlarımız iş bırakabilirler, uluslararası sözleşmeler çerçevesinde bunu ifade ediyoruz. Çalışanlarımız iş bırakabilirler ve eylem yapabilirler. Elbette bu sağlık iş kolunda acil durumların dışında olan şeylerdir. ve asistan arkadaşlarımız da acil durumların dışında, orada hasta bakmamayla ilgili bir iş bırakma eylemidir ve yasal haklarıdır. Temennimiz odur ki iş bırakma eylemleriyle ilgili mobbinglerin son bulmasıdır."

"3 MAYMUNU OYNAMAMAK HEPİMİZİN GÖREVİ"

Haksızlıklara karşı dayanışmanın şart olduğunu belirten Doğruyol, şöyle konuştu:

"Biz Birlik Sağlık-Sen olarak Sevgi Akansu hocamızın ve tüm hocalarımızın yanındayız. Yapılan haksızlık karşısında birlikte olmanın büyük yararı vardır. Bugün Sevgi Akarsu hocamıza yapılan haksızlık yarın orada bir başka hocamıza ya da çalışanımıza yapılabilir. Gördüğünüz haksızlığa müdahale etmek 3 maymunu oynamamak hepimizin görevi olduğunu düşünüyorum. Adaleti tesis etmek en önemli konudur. Burada adaletin tesis edilmesi için de tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımızın, STK'larımızın, Sevgi Akarsu hocamıza sahip çıkmasını temenni ediyoruz."

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Kaynak: ANKA

Dokuz Eylül Üniversitesi, Ahmet Doğruyol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birlik Sağlık Sen'den Prof.Dr. Sevgi Akarsu'ya Destek: 'Bırakalım Hocalarımızı Bilimsel Çalışmalarını Yapsınlar' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Birlik Sağlık Sen'den Prof.Dr. Sevgi Akarsu'ya Destek: "Bırakalım Hocalarımızı Bilimsel Çalışmalarını Yapsınlar" - Son Dakika
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