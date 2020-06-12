Birlik Vakfı Diyarbakır Şube Başkanı Evsen: "Milletimiz Ayasofya'da ibadet kararı bekliyor" - Son Dakika

Birlik Vakfı Diyarbakır Şube Başkanı Evsen: "Milletimiz Ayasofya'da ibadet kararı bekliyor"

Birlik Vakfı Diyarbakır Şube Başkanı Metin Evsen, milletin Ayasofya'da ibadet kararı beklediğini söyledi.

Birlik Vakfı Diyarbakır Şube Başkanı Evsen:

Birlik Vakfı Diyarbakır Şube Başkanı Metin Evsen, milletin Ayasofya'da ibadet kararı beklediğini söyledi.

Birlik Vakfı Diyarbakır Şube Başkanı Evsen, son dönemlerde tekrar ortaya çıkan Ayasofya'nın ibadete açılması konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tarihi Ayasofya Camisi'nin alınan bir kararla 24 Kasım 1934'te Bizans ve Osmanlı eserlerinin sergileneceği müzeye dönüştürüldüğünü kaydeden Evsen, "Millete rağmen 86 yıl önce alınan bu karar, milletimiz tarafından hiçbir şekilde kabul görmemiştir. Ezanı aslına iade eden devletimiz, artık Ayasofya Camisi'ni de ibadete açmalıdır. Ayasofya bir peygamber müjdesidir. Ayasofya, fetih hakkı, fethin sembolü ve fetih camisidir. Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in bu millete emanet ettiği, bir İslam mülkü ve vasiyetidir. Ayasofya, 1453'ten 1934'e kadar İstanbul'umuzun, ulu ve baş camisidir. Ayasofya, Anadolu topraklarının İslamlaşmasının bir sonucu olarak cami olmuştur. İnancımızın ve zaferimizin sembolü olan Ayasofya Camisinin müze olarak kalması, fetih ruhunu söndürmek, çağ açıp, çağ kapatan zaferimizi toplumsal hafızadan silmektir. İstanbul'un işgal yılların da bile cami olarak kalan Ayasofya'nın, milli mücadeleyi kazanan bir millete kapatılmış olması, bağımsızlığımıza gölge düşürmektedir" dedi.

"Ayasofya Çanakkale'dir, Büyük Taarruz'dur"

Ayasofya'ının Çanakkale, Büyük Taarruz olduğunu aktaran Evsen, şöyle devam etti:

"Ayasofya, millet olmanın ve millet olarak kalmanın teminatıdır. Küresel güçlerin, Siyonizm'in ve diğerlerinin bu topraklar üzerinde bir hesaplarının olduğunu artık biliyoruz. İslam alemine, tekrar bir Endülüs travması yaşatmak isteyenlere, Ayasofya Camisi ibadete açılarak cevap verilmelidir. Artık Ayasofya, tek din, tek millet, tek vatan, tek devlet ve ümmeti temsil eden bir cami haline getirilmelidir. Ayasofya Camisi, her daim milletimizin gündeminde olmuştur. Bu millet, ihtilallerden ve baskılardan kurtulduktan sonra, seçtiği kişilerden ilk olarak Ayasofya'nın ibadete açılmasını istemiştir. Bugün de yarın da bu talepten asla vazgeçilmeyecektir. Cumhurbaşkanımızın, Ayasofya'nın ibadete açılması yönünde yapmış olduğu açıklamalar, milletimizde büyük bir sevinç meydana getirmiştir. Cumhurbaşkanımızı takdir ve tebrik ediyoruz. Ayasofya'nın ibadete açılması siyasi bir tercih değil, hukuki bir zorunluluktur. O günlerde karar alıcılar, Ayasofya'nın müze kararını, hukuku zorlayarak almışlardır. Neden böyle bir kararın alındığı artık tarihçilerin ilgi alanına girmiştir. Ancak bugün ülkemiz, devlet- millet bütünlüğü için de bölgesinde daha güçlü, dünyada da daha saygın hale gelmiştir. Birlik Vakfı Şube ve temsilcilikleri diğer sivil gönüllü toplum kuruluşlarıyla birlikte, birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek, milletimize büyük coşku yaşatacak olan Ayasofya Camisi'nin, ibadete açılma çalışmalarını desteklemektedir. Milletimizin de bütün kuruluşlarımızın da arzusu budur. Bu hayırlı kararında, Cumhurbaşkanımızın arkasında olduğumuzu, kamuoyuna saygıyla arz ederiz." - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Ayasofya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 11:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Birlik Vakfı Diyarbakır Şube Başkanı Evsen: 'Milletimiz Ayasofya'da ibadet kararı bekliyor' - Son Dakika

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