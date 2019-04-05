Son Dakika Haberleri: Birlik Vakfı'ndan 'Bir Ölürüz Bin Diriliriz' Tiyatro Oyunu

Birlik Vakfı'ndan 'Bir Ölürüz Bin Diriliriz' Tiyatro Oyunu

1 saat önce

Birlik Vakfı ve Genç Birlik Vakfı Kayseri Şubesi'nin Çanakkale ve Sarıkamış şehitlerini anmak için sahnelediği 'Bir Ölür Bin Diriliriz' tiyatro oyununa büyük ilgi gösterildi.

Birlik Vakfı'ndan 'Bir Ölürüz Bin Diriliriz' Tiyatro Oyunu, System.String[]
Birlik Vakfı ve Genç Birlik Vakfı Kayseri Şubesi'nin Çanakkale ve Sarıkamış şehitlerini anmak için sahnelediği 'Bir Ölür Bin Diriliriz' tiyatro oyununa büyük ilgi gösterildi.

Kayseri Şehir Tiyatrosu'nda sergilenen oyuna AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, eski Ak Parti Millet Vekili Yaşar Karayel ve Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel ile vatandaşlar katıldı.

Şehitler için Kur-an-ı Kerim'in okunmasının ardından yönetmenliğini Arife Güler Kaftancı'nın yaptığı, teknik kadrosunda Yasin Çelik ve Serap Akyurt'un bulunduğu, Hakan Özsoy, Osman Doğan, Erman Gül, Yağız Akbaşoğlu, Ziya Yılmaz, Serhat Gül, Mehmet Ali Çatal ve Burak Çelik'in oynadığı 'Bir Ölür Bin Diriliriz' oyunu büyük ilgiyle izlendi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:33 Kaynak: İHA

Çanakkale, Genç, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye Başkanı Halit Demir, Aldığı Yüzde 84,01 Oy Oranıyla Rekor Kırdı 11 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismara 16 Yıl Hapis Fantazi İçin Eşlerini Değiştirirken Yakalandılar: 8 Gözaltı Çoban Barış, İlk Kez Oy Kullandığı Seçimde Muhtar Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 14:30:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Birlik Vakfı'ndan 'Bir Ölürüz Bin Diriliriz' Tiyatro Oyunu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]