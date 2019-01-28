Son Dakika Haberleri: Birlik Vakfı'ndan "Gönül Sohbetleri" Programı

Birlik Vakfı'ndan "Gönül Sohbetleri" Programı

14 dakika önce

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Birlik Vakfı Sakarya Şubesi'nin düzenlediği "Gönül Sohbetleri" programında öğrencilerle bir araya geldi.

Birlik Vakfı'ndan
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Birlik Vakfı Sakarya Şubesi'nin düzenlediği "Gönül Sohbetleri" programında öğrencilerle bir araya geldi.


Vakfın Serdivan'daki binasında gerçekleşen programa, Birlik Vakfı Sakarya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemalettin Kubat, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, araştırmacı Arif Özsoy, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, Birlik Vakfı Sakarya Genel Sekreteri Halil İbrahim Başar, Birlik Vakfı yönetim kurulu üyeleri ve öğrenciler katıldı.


Gençlerin enerjilerinin ve heyecanlarının kendilerini hem mutlu ettiğini hem de gururlandırdığını dile getiren Başkan Alemdar, "2019 Teknofest kapsamında projeler ve hedeflerin değerlendirildiği sohbette gençlerimizin dinamizmi, heyecanı bizi hem mutlu etti hem de gururlandırdı. İnşallah onlar ellerinden gelenin en iyisini yaparak göğsümüzü kabartmaya devam edecekler. Gençlerimizle bilgi ve tecrübelerini paylaşan değerli hocalarımız ve kıymetli katılımcılar da onları bu süreçte yalnız bırakmıyor. Bu birliktelik ve dayanışma elbette başarıyı da beraberinde getirecek." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:37 Kaynak: AA

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