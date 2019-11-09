Birlik Vakfı'ndan öğrencilere kuru üzüm ikramı

Manisa'da Birlik Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti'nin Özel Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerine kuru üzüm hediye etti.

Birlik Vakfı Manisa Şubesi Başkanı Mehmet Halis Orhan, Manisa'da yetişen üzümlerin yurt dışında öğrencilere verildiğini, aynı uygulamanın Türkiye'de de yapılması gerektiğini belirtti.

Orhan, "Manisa hem Türkiye'nin hem de dünyanın en önemli üzüm yetiştiricisi şehirlerinden biridir. Çekirdeksiz kuru üzümün tüketimini arttırmak, halkımızı çekirdeksiz kuru üzüm tüketimine yöneltmek niyetiyle bir çalışma yaptık. İlk olarak İlim Yayma Cemiyeti yurdunun öğrencilerine üzüm ikram ettik. Üzüm aklın akaryakıtı olarak tabir edilen bir meyvedir." dedi.

İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şube Başkanı Recep Özgüvenç de Birlik Vakfı'na teşekkür ederek, "Yurdumuzda 250 civarı hem Türk hem de yabancı uyruklu öğrencimiz var. Öğrencilerimizi düşünerek yapmış oldukları bu davranışlarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.