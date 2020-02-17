Birlik Vakfı'ndan öğrencilere palto yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Birlik Vakfı'ndan öğrencilere palto yardımı - Son Dakika

Birlik Vakfı'ndan öğrencilere palto yardımı

6 saat önce

Birlik Vakfı Kütahya Şubesi, 20 öğrenciye bayan paltosu yardımında bulundu.

Birlik Vakfı'ndan öğrencilere palto yardımı, System.String[]

Birlik Vakfı Kütahya Şubesi, 20 öğrenciye bayan paltosu yardımında bulundu.


Vakfı Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir, Başkan Yardımcıları Bilal Cicavoğlu ve Muhammed Demir ile Genel Sekreter Ekrem Aygün, Kütahya İl Milli eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i ziyaret ederek, dar gelirli öğrencilere ulaştırılmak üzere paltoları teslim ettiler.


Başkan Özdemir, "Vakıf olarak, öğrencilerimize sadece yardımlarla değil, onların tüm ihtiyaçlarında her zaman yanlarında olacağız" dedi.


Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit de, Birlik Vakfı yöneticilerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

Muhammed Demir, İhsan Özdemir, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'deki Türk öğretmen Türkiye'ye dönemiyor
Darbeci Hafter'in hava saldırısı nedeniyle Mitiga Havalimanı'ndaki uçuşlar durduruldu Antalya'da belediye çalışanı, cami tuvaletinde ölü bulundu BM Genel Sekreteri Guterres, Tevbe Suresi'nden ayet okuyarak mülteci haklarına dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
22:01 İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin
21:41 Seçil Gür'ün sürprizi Serdar Ortaç'ın yüzünü güldürdü
21:41 Çırağan'da Gelin Damat Fashion Day Defilesi
21:29 Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 22:49:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Birlik Vakfı'ndan öğrencilere palto yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]