Birlik Vakfı, Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya Ziyaret
1 saat önce
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretler devam ediyor.
Anadolu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
'ya ziyaretler devam ediyor. Eskişehir
Birlik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Canözer ve yönetim kurulu üyeleri, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Çomaklı'nın makamında gerçekleşen görüşmede Murat Canözer ve yönetim kurulu üyeleri hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:05 Kaynak: İHA
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