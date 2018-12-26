Son Dakika Haberleri: Birlik Vakfı, Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya Ziyaret

Birlik Vakfı, Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya Ziyaret

1 saat önce

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretler devam ediyor.

Birlik Vakfı, Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya Ziyaret, System.String[]
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretler devam ediyor.

Eskişehir Birlik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Canözer ve yönetim kurulu üyeleri, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Çomaklı'nın makamında gerçekleşen görüşmede Murat Canözer ve yönetim kurulu üyeleri hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:05 Kaynak: İHA

Rektör, Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Üniversitesi, Çomaklı, Güncel
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