Birlik Vakfı Şube Başkanı Evsen'den Ayasofya açıklaması - Son Dakika

Birlik Vakfı Diyarbakır Şube Başkanı Metin Evsen, 86 yıl önce Bizans ve Osmanlı eserlerinin sergileneceği müzeye dönüştürülen Ayasofya Camisinin millet tarafından kabul görmediğini belirterek, "Devletimiz, artık Ayasofya Camisi'ni de ibadete açmalıdır." dedi.

Evsen, yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın ibadete açılmasını istediğini ve bu talepten asla vazgeçilmeyeceğini söyledi.

Ayasofya'nın, Anadolu topraklarının İslamlaşmasının bir sonucu olarak cami olduğunu belirten Evsen, şunları kaydetti:

"Müze olarak kalması, fetih ruhunu söndürmek, çağ açıp, çağ kapatan zaferi toplumsal hafızadan silmektir. İstanbul'un işgal yıllarında bile cami olarak kalan Ayasofya'nın, milli mücadeleyi kazanan bir millete kapatılmış olması, bağımsızlığımıza gölge düşürmektedir. Ayasofya, Çanakkale'dir, Büyük Taarruz'dur. Ayasofya, millet olmanın ve millet olarak kalmanın teminatıdır. Cumhurbaşkanımızın, Ayasofya'nın ibadete açılması yönünde yapmış olduğu açıklamalar, milletimizde büyük bir sevinç meydana getirmiştir. Cumhurbaşkanımızı takdir ve tebrik ediyoruz. Ayasofya'nın ibadete açılması siyasi bir tercih değil, hukuki bir zorunluluktur."

Evsen, Birlik Vakfı şube ve temsilciliklerinin diğer sivil toplum kuruluşlarıyla Ayasofya Camisi'nin, ibadete açılması kararında Cumhurbaşkanını desteklediğini aktardı.