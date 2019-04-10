Son Dakika Haberleri: Birlik Vakfı Yöneticileri, Başkan Arı'yı Tebrik Etti

Birlik Vakfı Yöneticileri, Başkan Arı'yı Tebrik Etti

1 saat önce

Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanı Gürbüz Dinç ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Arı'yı tebrik ederek görevinin hayırlara vesile olması temennisini ilettiler.

Birlik Vakfı Yöneticileri, Başkan Arı'yı Tebrik Etti, System.String[]
Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanı Gürbüz Dinç ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Arı'yı tebrik ederek görevinin hayırlara vesile olması temennisini ilettiler.

Birlik Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Nevşehir Şubesi Hanımlar Komisyonu Başkanı Emine Şimşek'in de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, Türk gençliğinin her alanda milli ve manevi değerler doğrultusunda yetişmesinde önemli hizmetler yürüten Birlik Vakfı'nın aynı düşünce içerisinde Nevşehir'de de önemli hizmetlere imza attığını söyledi.

Başkan Arı, gençlere tamamıyla sahip çıkan bir anlayış içerisinde kendilerine düşeni fazlasıyla yerine getirme kararlılığı içerisinde olduklarını dile getirerek, Birlik Vakfı'nın çalışmalarında üstün başarılar temennisinde bulundu. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:20 Kaynak: İHA
Rasim Arı, Emine Şimşek, Nevşehir, Güncel
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