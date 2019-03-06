Son Dakika Haberleri: Birlik ve Beraberliğimizi Bu Mübarek Günler Vesilesi ile Daha da Güçlendirmeliyiz"

Birlik ve Beraberliğimizi Bu Mübarek Günler Vesilesi ile Daha da Güçlendirmeliyiz"

1 saat önce

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, üç aylar ve Regaib kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Birlik ve Beraberliğimizi Bu Mübarek Günler Vesilesi ile Daha da Güçlendirmeliyiz
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, üç aylar ve Regaib kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Üç ayların, asırlardır ülkede ve tüm İslam aleminde, kötülüklerden uzaklaşma çabalarının yoğunluk kazandığı, iyilik ve hayır duygularının arttığı, yardımlaşmanın hat safhaya çıktığı önemli zaman dilimi olduğu belirten Başkan Ali Çetinbaş, "İslam Alemi olarak yeni bir manevi iklim olan mübarek Üç aylara başlıyor. Bu mübarek ayların habercisi ve ilk kandili olan Regaip kandilini de hep birlikte idrak edeceğiz. Bin aydan daha hayırlı mübarek Ramazan ayını da içinde barındıran Üç aylarımız ve Regaip Kandili, rahmet ve bereket kapılarının ardına kadar açıldığı, yapılan duaların makbul olacağı kutsal zaman dilimleridir. Bu güzel gün ve gecelerde insanlarımız arasında sevgi ve kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının öne çıktığı müstesna günlerdir. Elimizi, gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese, akraba ve dostlarımıza açmalı sevgi kardeşlik ortamının oluşması için, birliğimizin, dirliğimizin güçlenmesi için dualarımızı eksik etmemeliyiz. Millet olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde tüm hain ve şer odaklarına, karşı birlik ve beraberliğimizi bu mübarek günler vesilesi ile daha da güçlendirmeliyiz. Bu anlamda alçak terör odaklarına karşı verilen bu mücadelenin kahramanlarına, devlet büyüklerimize, askerimize, polisimize sonsuz şükran ve hayır dualarımızı sunuyoruz. Huzurumuz, barış ve istikrarımız için can siperane mücadele eden güvenlik güçlerimize yüce Allah'tan yar ve yardımcı olmasını niyaz ediyoruz.Tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin, Regaip kandilini, mübarek üç aylarını tebrik ediyor, bütün İslam aleminin ve insanlığın barışına ve huzuruna vesile olması temenni ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:43 Kaynak: İHA

Kütahya, Ali Çetinbaş, Regaib Kandili, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK'ya Bir Darbe Daha: Teröristlerin Kandil'le İletişimi Kesildi Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği TOKİ'nin 50 Bin Konutu İçin Detaylar Belli Olmaya Başladı

Temel Karamollaoğlu'ndan İddialı Çıkış: Anketlerde Önde Çıkıyoruz Bakan Albayrak: Konkordatoda Süreç Tersine Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 12:19:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Birlik ve Beraberliğimizi Bu Mübarek Günler Vesilesi ile Daha da Güçlendirmeliyiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]