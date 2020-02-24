"Birlik ve beraberliğimizi mübarek günler vesilesi ile daha da güçlendirmeliyiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Birlik ve beraberliğimizi mübarek günler vesilesi ile daha da güçlendirmeliyiz' - Son Dakika

"Birlik ve beraberliğimizi mübarek günler vesilesi ile daha da güçlendirmeliyiz"

6 saat önce

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Üç aylar ve Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Üç aylar ve Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


Üç ayların, asırlardır ülkede ve tüm İslam aleminde haramlardan vazgeçme ve kötülüklerden uzaklaşma çabalarının yoğunluk kazandığı, iyilik ve hayır duygularının arttığı, yardımlaşmanın hat safhaya çıktığı önemli zaman dilimi olduğu belirten Başkan Ceyhun, "İslam Alemi olarak yeni bir manevi iklim olan mübarek Üç aylara Salı günü başlıyor. Bu mübarek ayların habercisi ve ilk Kandili olan Regaip Kandilini de hep birlikte Çarşamba günü idrak edeceğiz. Bin aydan daha hayırlı mübarek Ramazan ayını da içinde barındıran Üç aylarımız ve Regaip Kandili, rahmet ve bereket kapılarının ardına kadar açıldığı, yapılan duaların makbul olacağı kutsal zaman dilimleridir. Bu güzel gün ve gecelerde insanlarımız arasında sevgi ve kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının öne çıktığı müstesna günlerdir. Elimizi, gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese, akraba ve dostlarımıza açmalı sevgi kardeşlik ortamının oluşması için, birliğimizin, dirliğimizin güçlenmesi için dualarımızı eksik etmemeliyiz. Millet olarak, tüm hain ve şer odaklarına, karşı birlik ve beraberliğimizi bu mübarek günler vesilesi ile daha da güçlendirmeliyiz. Bu anlamda alçak terör odaklarına karşı verilen mücadelenin kahramanlarına, devlet büyüklerimize, askerimize, polisimize sonsuz şükran ve hayır dualarımızı sunuyoruz. Tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin, Regaip Kandilini, mübarek üç aylarını tebrik ediyor, bütün İslam aleminin ve insanlığın barışına ve huzuruna vesile olması temennisiyle aziz şehitlerimi bir kez daha yad ediyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Regaib Kandili, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:27 Kaynak: İHA
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