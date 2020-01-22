"Birlik ve beraberlik içerisinde memleketimize hizmet edeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Politika 'Birlik ve beraberlik içerisinde memleketimize hizmet edeceğiz' - Son Dakika

"Birlik ve beraberlik içerisinde memleketimize hizmet edeceğiz"

6 saat önce

Kütahya AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Emet ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

Kütahya AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Emet ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.


Kısa bir süre önce Kütahya AK Parti İlçe Başkanlığı'na atanan Sebahattin Ceyhun, ilçe kongreleri öncesi ilçe teşkilatları ziyaretlerini sürdürüyor. Ceyhun, Emet ilçesinde parti teşkilatını ve Emet Belediyesi'ni ziyaret etti.


İl Başkanı Ceyhun'u Emet ziyaretlerinde Emet AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İl Genel Meclisi üyeleri, ilçe parti yönetim kurulu üyeleri karşıladı.


Parti binasında partililerle bir araya gelen Başkan Ceyhun, göreve geldikten sonra başlatılan çalışmalar, önümüzdeki süreçte yapılacaklar hakkında kısa bir bilgi verirken, birlik ve beraberlik içerisinde memelekete hizmet etmek için çalışacaklarını ifade etti.


Parti teşkilatı ziyaret eden Başkan Ceyhun, daha sonra Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ı makamlarında ziyaret etti.


AK Parti İl Başkanı Ceyhun'a, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verirken günün anısına Emet'in doğal ve tarihi güzelliklerini içeren çini tabak takdim etti. - KÜTAHYA

AK Parti, Kütahya, Ceyhun, Emet, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Abdüllatif Şener'in fotoğrafı sosyal medyada günün konusu oldu
2020 yılında 8 bin 200 civarı bekçi ataması yapılacak 'AK Parti ile ittifak yapar mısınız?' sorusuna Akşener cevap verdi: Ön şartımız parlamenter sisteme dönmek "Peruklu hırsız" peruk bakımı sırasında yakalandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 17:46:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Birlik ve beraberlik içerisinde memleketimize hizmet edeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]