Son Dakika Haberleri: Birlik ve Beraberlik İçerisinde Yolumuza Devam Edeceğiz"

Birlik ve Beraberlik İçerisinde Yolumuza Devam Edeceğiz"

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Mevkilerimiz, makamlarımız, görevlerimiz farklı fakat sonuçta hepimiz aynı geminin yolcularıyız. Birbirimizle dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde inşallah yolumuza devam edeceğiz.

Birlik ve Beraberlik İçerisinde Yolumuza Devam Edeceğiz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Mevkilerimiz, makamlarımız, görevlerimiz farklı fakat sonuçta hepimiz aynı geminin yolcularıyız. Birbirimizle dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde inşallah yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Bingöl Tavz Kültür Sanat ve Kalkınma Derneği 10. Başarı Ödül gecesine katılan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin son derece anlamlı olduğunu söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının önemine işaret eden Yılmaz, kamu, özel kesim ve sivil toplumun bir araya gelmesiyle toplumsal kalkınma ve toplumsal gelişmenin meydana gelebileceğini belirtti.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Hepimiz aynı gemideyiz. Mevkilerimiz, makamlarımız, görevlerimiz farklı fakat sonuçta hepimiz aynı geminin yolcularıyız. Birbirimizle dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde inşallah yolumuza devam edeceğiz. Birliğimizi, dirliğimizi bozmaya çalışanlara da hiçbir şekilde fırsat vermeyeceğiz."

Konuşmaların ardından 8 farklı kategoride ödüller verildi.

Programa, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:50 Kaynak: AA

Cevdet Yılmaz, Bingöl, Politika
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