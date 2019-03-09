Son Dakika Haberleri: Birlik ve Beraberlik İçinde Olmalıyız"

Birlik ve Beraberlik İçinde Olmalıyız"

1 saat önce

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Bizim bu vatandan başka gidecek yerimiz yok. O yüzden birlik ve beraberlik içinde olmalıyız." dedi.

Birlik ve Beraberlik İçinde Olmalıyız
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Bizim bu vatandan başka gidecek yerimiz yok. O yüzden birlik ve beraberlik içinde olmalıyız." dedi.

Pazaryeri ilçesinde MHP Seçim Koordinasyon Merkezinin açılış töreninde konuşan Sancaklı, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerin Türkiye için bir beka seçimi anlamı taşıdığını belirtti.

Sancaklı, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'nı oluşturduğunu dile getirerek, "Bu ittifak, sadece seçim ittifakı değil. Bu hainler, ülkeyi bölmeye çalışırken, büyük Türk milleti sokaklara dökülerek, bu darbeyi önledi. Hiçbir hain, bu ülkede ezanları susturamayacak, bayrağı indiremeyecektir." diye konuştu.

Vatandaşlardan Cumhur İttifakı'nı zedeleyecek hareketlerden uzak durmalarını isteyen Sancaklı, "Bizim bu vatandan başka gidecek yerimiz yok. O yüzden birlik ve beraberlik içinde olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Daha sonra koordinasyon merkezinin açılış kurdelesi kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:57 Kaynak: AA

Saffet Sancaklı, Milletvekili, Kocaeli, MHP, Politika
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