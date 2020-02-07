“Birlik ve dayanışma var, kriz yok” - Son Dakika
Son Dakika Spor “Birlik ve dayanışma var, kriz yok” - Son Dakika Spor

“Birlik ve dayanışma var, kriz yok”

12 dakika önce

Barcelona’da işlerin çok kötü gittiği söylenemez. Her ne kadar dün akşam İspanya Kral Kupası Çeyrek Finali’nde Athletic Bilbao’ya 1-0 yenilip elenseler de, ligde lider Real Madrid’in yalnızca üç puan gerisinde ikinci sıradalar.

“Birlik ve dayanışma var, kriz yok”, System.String[]

Barcelona’da işlerin çok kötü gittiği söylenemez. Her ne kadar dün akşam İspanya Kral Kupası Çeyrek Finali’nde Athletic Bilbao’ya 1-0 yenilip elenseler de, ligde lider Real Madrid’in yalnızca üç puan gerisinde ikinci sıradalar. Şampiyonlar Ligi’nde grubundan lider çıkan Barça, son 16 turunda ise Napoli’yle eşleşti.

Ancak işlerin sonuçlar anlamında çok iyi gitmemesi, kulüp personelinin ilişkilerinde sıkıntı olmamasını sağlayamadı. Sportif direktör Eric Abidal, geçtiğimiz hafta sonuna, bazı futbolcuların takımdan gönderilen eski teknik direktör Ernesto Valverde döneminde gidişattan memnun olmadığını ve çok çalışmadığını söylemişti.

Takımın süper starı Leo Messi, Abidal’ın bu açıklamalarına tepki göstermişti. Messi, Abidal’in oyuncuları isim vermeden eleştirmesinin dedikodular yarattığı ve durumun da futbolcuları zor duruma soktuğunu açıklamıştı.

Bu gelişmeler üzerine İspanyol basını, Barcelona’da büyük bir huzursuzluk olduğunu yazmıştı. Ayrıca Messi’nin yeni teknik direktör Quique Setien ve kulüp başkanı Josep Bartomeu ile çalışmaktan memnun olmadığı haberlerde yer bulmuştu.

Barcelona cephesi, tüm bu iddialara dün akşamki Athletic Bilbao maçı sonrası tepkiler gösterdi. Teknik direktör Setien, “Elenmemiz hariç her şey yolunda gidiyor.” diyerek kulüp içinde huzursuzluk olduğu iddialını inkâr etti. Öte yandan takımın kaptanlarından Gerard Pique de, maç sonunda “Soyunma odasında kesin bir birlik var.” ifadelerini kullandı.

Athletic Bilbao, Real Madrid, Barcelona, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:14 
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