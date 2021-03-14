Birlik ve Kooperatif kuruyemişleri PttAVM.com'da satışa sunuldu - Son Dakika

TÜRKİYE'nin yerli ve milli yatırımlarıyla kurulan PttAVM.com, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Fiskobirlik) gibi kuruluşların ürettiği kuruyemişleri vatandaşlara güvenli şekilde ulaştırıyor.

PttAVM.com'dan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşın kaliteli ve güvenli şekilde e-ticaret alışverişi yapabilmesi açısından kuruyemiş alışverişlerini de PttAVM üzerinden yapabilecekleri bildirildi. Platform üzerinden Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından üretilen badem, ceviz, antep fıstığı, kuru kayısı, kuru üzüm, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, Fiskobirlik tarafından üretilen fındık, TMO tarafından üretilen kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı ve fındığın platform üzerinden alınabileceği belirtildi.Pandemi nedeniyle evde geçen sürenin artmasıyla vatandaşların kuruyemiş ürünlerine ilgisinin arttığını ifade eden PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Evden çıkmak istemeyen vatandaş kuruyemiş alışverişini de internetten yapmaya yöneldi. Biz de hem kooperatif ve birlik hem de özel teşebbüsler tarafından üretilen kaliteli kuruyemişi vatandaşın kapısına kadar ulaştırmak için gönüllü olduk. Türkiye kuruyemişte coğrafi işaret tescillerinin artmasıyla dünya markası haline gelebilir. Antep fıstığından Giresun fındığına kadar Türkiye'nin birçok ürününün coğrafi işaret tescili bulunuyor. Birçok yöre kendi ürününü dünyaya tanıtmak ve bu tescili alabilmek için girişimlerde bulunuyor. Biz de bu ürünleri platformumuzda değerlendirmek ve dünyaya tanıtmak için bir çalışma içerisindeyiz. Yakında coğrafi işaret tescilli ürünlerimizi vatandaşımız PttAVM üzerinden rahatlıkla alabilecek" dedi.