Birliklerden terhisler başladı - Son Dakika

- Birliklerden terhisler başladı

KAYSERİ - Korona virüs tedbirleri çerçevesinde Nisan ayında terhis olmaları gereken ancak ertelenen askerler, normalleşme çerçevesinde bu gün terhis oldu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında terhis ve celp işlemlerinin bir ay uzatılmasının ardından, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 31 Mayıs tarihinde birliklerden onbinlerce askerin alınacak önlemler çerçevesinde terhis olacağını açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamasının ardından Kayseri'deki birliklerden sabah saatlerinde terhisler başladı. Kayseri'den terhis olan askerler memleketlerine uğurlanırken, terhis olan oğlunu karışlayan baba Fuat Ulutaş, " Oğlum askerden geldi hayırlısıyla. Çok duyguluyum, heyecanlıyım, sevinçliyim. Uzun bir zamandan sonra oğlumuza kavuştuk. Devletimiz gayet güzel, düzenli bir şekilde sevkiyatlarını yaptı çocuklarımızın. Onların ve bizin sağlığı için bir ay kadar bir erteleme oldu buda bence gayet mantıklıydı. Ortam biraz daha iyi şuanda. Sağlıklı bir şekilde geldiklerine inanıyorum." dedi.

Terhis olarak memleketi Kayseri'ye gelen Ahmet Ulutaş ise" Askerden geldim bu çok güzel. Çok iyi hissediyorum kendimi. Ailem ile buluştuğum için çok mutluyum. Diğer asker arkadaşlarımın da yolları açık olsun." diye konuştu.