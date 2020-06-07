Birliklere yeni katılan askerlere sıkı korona virüs kontrolü - Son Dakika

Birliklere yeni katılan askerlere sıkı korona virüs kontrolü

Birliklere yeni katılan askerlere sıkı korona virüs kontrolü Askerlik vazifelerini yapmak üzere birliklerine teslim olan erler, sevk edildikleri askerlik şubesinin bulunduğu şehir otogarlarına gelişlerinden üniformalarını giydikleri ana kadar, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında...

Birliklere yeni katılan askerlere sıkı korona virüs kontrolü

ANKARA - Askerlik vazifelerini yapmak üzere birliklerine teslim olan erler, sevk edildikleri askerlik şubesinin bulunduğu şehir otogarlarına gelişlerinden üniformalarını giydikleri ana kadar, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında çok sayıda kontrolden geçiriliyor.

Askerlik şubelerinden Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığına sevk edilen erler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görevlendirilen ve dezenfeksiyonu yapılmış otobüslerle rütbeli personel tarafından karşılanıyor. Ateş ölçümü ve sağlık öyküsü alınan erlerden durumu şüpheli olanlar 112 Hızır Acil aracılığıyla ilgili sağlık kuruluşuna sevk ediliyor.

Maske takıyorlar ve sosyal mesafeye dikkat ediyorlar

İlk etapta hastalık tespit edilmeyen acemi erlerin, dezenfekte edilmiş hizmet araçlarına bindirilmeden önce çantaları dezenfekte edilirken, otobüslerde maske ve sosyal mesafe kuralı dikkate alınıyor.

Komutanlık nizamiyesine getirilen erlerin, burada bulunan personel tarafından tekrar ateş ölçümü, sağlık öyküsü ve yurt dışı hikayesi alınıyor. Durumu şüpheli olarak belirlenen erler, 112 Hızır Acil aracılığıyla sağlık kuruluşuna gönderiliyor. Herhangi bir problem tespit edilmeyen erler ise nizamiyeden Kayıt Kabul Merkezine gönderiliyor. Merkezde acemi erler arasında en az 2 metre olacak şekilde sosyal mesafe korunarak kayıt işlemlerine başlanıyor.

Korona virüse karşı bilgilendirme

Yeniden sağlık kontrolünden geçirilen erler, "Korona virüse Karşı Alınacak Tedbirler İstasyonu"nda rütbeli personel tarafından bilgilendirme yapılıyor. En son safhada eğitim kıyafetlerini alan erler, 14 gün boyunca askeriye içerisinde belirlenen izole bir alanda karantinada tutuluyor. Daha sonra ise acemi erler, vatani görevini yapmaya başlıyor.

"Gözünüz arkada kalmasın, Mehmetçikler bize emanet"

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Tank Eğitim Alay Komutanlığı Er Eğitim Tabur Komutanı Tank Yarbay Taner Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kıymetli anneler ve babalar, değerli yavrularınız yeni yuvalarına kavuştu. Bizlerde birer anne ve babayız. Sizin yavrularınız artık bizim evlatlarımız. Onlara gözümüz gibi bakacağımıza emin olabilirsiniz. Sizler gibi 7 gün 24 saat onların yanında olacağız. Her türlü kontrolleri yapıyoruz. Birliklerimizde hijyen ve emniyet adına tüm tedbirlerimizi aldık. Daha önceki Mehmetçikler gibi bu kardeşlerimizi de sağ salim, zinde ve daha sağlıklı olarak terhis edip size yollacağız. Gözünüz arkada kalmasın, Mehmetçikler bize emanet."

Birliklere yeni katılan askerlere sıkı korona virüs kontrolü

Koronavirüs, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 06:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Birliklere yeni katılan askerlere sıkı korona virüs kontrolü - Son Dakika

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