"Birliklerimiz Birlikteliğimizdir" kampanyası
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Yardım tırlarından görüntüler Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan'ın konuşması TİM Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması Gaziantep Valisi Davut Gül'ün konuşması Tırların yapılan duanın ardından hareket etmesi GAZİANTEP - Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM), Barış Pınarı Harekatı'na...
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:34 Kaynak: AA
Yardım tırlarından görüntüler
Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan'ın konuşması
TİM Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması
Gaziantep Valisi Davut Gül'ün konuşması
Tırların yapılan duanın ardından hareket etmesi GAZİANTEP - Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM), Barış Pınarı Harekatı'na sınırı olan bölgelerde yaşayanlara insani yardım sağlamak amacıyla başlattığı "Birliklerimiz Birlikteliğimizdir" kampanyası kapsamında, insani yardım tırları Gaziantep'te düzenlenen törenle yola çıktı.
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