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"Birliklerimiz Birlikteliğimizdir" kampanyası

41 dakika önce

Yardım tırlarından görüntüler Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan'ın konuşması TİM Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması Gaziantep Valisi Davut Gül'ün konuşması Tırların yapılan duanın ardından hareket etmesi GAZİANTEP - Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM), Barış Pınarı Harekatı'na...

Yardım tırlarından görüntüler

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan'ın konuşması

TİM Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması

Gaziantep Valisi Davut Gül'ün konuşması

Tırların yapılan duanın ardından hareket etmesi GAZİANTEP - Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM), Barış Pınarı Harekatı'na sınırı olan bölgelerde yaşayanlara insani yardım sağlamak amacıyla başlattığı "Birliklerimiz Birlikteliğimizdir" kampanyası kapsamında, insani yardım tırları Gaziantep'te düzenlenen törenle yola çıktı.

Birliklerimiz Birlikteliğimizdir kampanyası

Ercan Tan, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:34 Kaynak: AA
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