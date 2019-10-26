Yardım tırlarından görüntüler

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan'ın konuşması

TİM Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması

Gaziantep Valisi Davut Gül'ün konuşması

Tırların yapılan duanın ardından hareket etmesi GAZİANTEP - Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM), Barış Pınarı Harekatı'na sınırı olan bölgelerde yaşayanlara insani yardım sağlamak amacıyla başlattığı "Birliklerimiz Birlikteliğimizdir" kampanyası kapsamında, insani yardım tırları Gaziantep'te düzenlenen törenle yola çıktı.