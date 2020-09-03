Birlikte alkol aldığı 2 arkadaşını av tüfeğiyle vurdu - Son Dakika

ZONGULDAK Ereğli ilçesinde, İ.C., açık alanda birlikte alkol aldığı M.Ö. ve S.C.'yi çıkan kavgada av tüfeğiyle ayaklarından vurarak, yaraladı.

Olay, dün gece, Çaylıoğlu Köyü Güneşli Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre açık alanda alkol alan İ.C., M.Ö. ve S.C. adlı arkadaşlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.