Son Dakika Haberleri: Birlikte alkol aldığı 2 kişiyi av tüfeğiyle yaraladı
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Birlikte alkol aldığı 2 kişiyi av tüfeğiyle yaraladı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta bir kişi, birlikte alkol aldığı 2 kişiyi çıkan tartışma sonrası av tüfeğiyle yaraladı.

Birlikte alkol aldığı 2 kişiyi av tüfeğiyle yaraladı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta bir kişi, birlikte alkol aldığı 2 kişiyi çıkan tartışma sonrası av tüfeğiyle yaraladı.

Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Güneşevler Mahallesi Bademlik mevkisinde B.P. (25), E.A. (22) ve Z.B. (37) birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada E.A., B.P'ye ait ruhsatsız av tüfeği ile B.P. ve Z.B.'ye ateş etti. Ayaklarından yaralanan B.P. ile Z.B. Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve KSÜ Tıp Fakültesinde tedavi altına alındı. Arkadaşlarını yaralayan E.A. ise suç aleti av tüfeğiyle yakalandı. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:04 Kaynak: İHA
Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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