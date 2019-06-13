Birlikte alkol aldığı 2 kişiyi av tüfeğiyle yaraladı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta bir kişi, birlikte alkol aldığı 2 kişiyi çıkan tartışma sonrası av tüfeğiyle yaraladı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:04 Kaynak: İHA
'ta bir kişi, birlikte alkol aldığı 2 kişiyi çıkan tartışma sonrası av tüfeğiyle yaraladı.
Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu
ilçesine bağlı Güneşevler Mahallesi Bademlik mevkisinde B.P. (25), E.A. (22) ve Z.B. (37) birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada E.A., B.P'ye ait ruhsatsız av tüfeği ile B.P. ve Z.B.'ye ateş etti. Ayaklarından yaralanan B.P. ile Z.B. Necip Fazıl Şehir Hastanesi
ve KSÜ Tıp Fakültesinde tedavi altına alındı. Arkadaşlarını yaralayan E.A. ise suç aleti av tüfeğiyle yakalandı. - KAHRAMANMARAŞ
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