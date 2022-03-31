Birlikte alkol aldığı arkadaşını arabayla ezdi, 25 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Birlikte alkol aldığı arkadaşını arabayla ezdi, 25 yıl hapis cezası aldı

31.03.2022 14:05
Birlikte alkol aldığı arkadaşını arabayla ezdi, 25 yıl hapis cezası aldı

Ankara'da birlikte alkol aldığı arkadaşını arabayla ezen sanık Gülünay Kiriş'e 25 yıl hapis cezası verildi.

Ankara'da birlikte alkol aldığı arkadaşını arabayla ezen sanık Gülünay Kiriş'e 25 yıl hapis cezası verildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Kiriş, maktul yakınları ve avukatlar salonda hazır bulundu. Suç delillerini kararttığını tespit edilen Hasan Sıraç Yıldırım, Berke Can ve Furkan Keleş ise duruşmaya katılmadı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşanan olayda, Kızılöz yolunda erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis, bedeni ve vücudu ezilerek tanınamayacak hale gelen Aydoğan'ı parmak izinden tespit etti. Maktulün abisiyle görüşen polis, kendisine bir kadın tarafından telefon geldiğini ve Aydoğan'ın oraya gittiğini söylediğini belirtti. Daha sonra polis, telefondaki kadının Kiriş olduğunu ve cesedin bulunduğu yeri tarif ettiğini tespit etti. Kiriş tutuklanırken olayın gerçekleştirildiği aracın ise delilleri yok etmek için 3 kişi tarafından temizlendiği ortaya çıktı.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Kiriş, alkol aldıktan sonra araçtan inip uzaklaşan arkadaşı Bekir Aydoğan'ı beklediğini, dönmeyince kendisine seslendiğini söyleyerek, Aydoğan'ın geri dönmemesi üzerine evine döndüğünü iddia etti. Arkadaşının ölümünü ise haberlerde gördüğünü ifade eden Kiriş, suçsuz olduğunu beyan etti. Maktulü ezmediğini savunan Kiriş, aracın bir yere takıldığı için zor hareket ettiğini söyledi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına hükmederken, olayda kullanılan aracı temizlediği tespit edilen sanıklar hakkında ise 'suç delillerini yok etmek' suçundan 1 yıl 8 ay, aynı suçtan Furkan Keleş'e ise 5 ay hapis cezası verildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Arkadaşını araçla üzerinden geçerek öldüren sanığa indirimle 25 yıl hapis Arkadaşını araçla üzerinden geçerek öldüren sanığa indirimle 25 yıl hapis Son dakika haber... Ankara'da arkadaşını araçla ezerek öldüren sanığa 25 yıl hapis Son dakika haber... Ankara'da arkadaşını araçla ezerek öldüren sanığa 25 yıl hapis

Aydoğan, Ankara, Polis, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Birlikte alkol aldığı arkadaşını arabayla ezdi, 25 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika


Son Dakika
14:48 Ünal Aysal: Arka plandan desteklemem daha uygun
14:35 Farruh köyünün kontrolü Rus ordusuna geçti!
14:35 Erdoğan asgari ücrete temmuz zammına kapıları kapattı: Yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam!
14:27 Karamollaoğlu'nun Erbakan hakkında söylediklerine Erdoğan tepki gösterdi: Böyle bir saçmalık olur mu?
14:27 Güney Osetya Cumhuriyeti'nde Rusya'ya katılmak için referandum hazırlığı! Gürcistan: Kabul edilemez
14:26 Yılmaz Vural teknik direktörlük koltuğunu Tuncay Şanlı'ya kaptırdı!
14:23 Son dakika! Erdoğan açıkladı, vatandaşın eti ucuza yemesi için çalışmalar başlıyor!
14:18 Demet Akalın'dan Ramazan önerisi: Her sene yeni ayet inmiyor, TV'de hocalara para vereceğinize fakir fukaraya dağıtın!
14:18 Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu'ya açtığı nafaka davasını kazandı! Artık daha az ödeyecek
14:05 "Ukrayna'da Rus askerleriyle savaşıyoruz" diyen Çeçen lideri Kadirov'un Rusya'da olduğu iddia edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 15:08:01. #1.11#
SON DAKİKA: Birlikte alkol aldığı arkadaşını arabayla ezdi, 25 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement