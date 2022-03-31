Birlikte alkol aldığı arkadaşını arabayla ezdi, 25 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika

Ankara'da birlikte alkol aldığı arkadaşını arabayla ezen sanık Gülünay Kiriş'e 25 yıl hapis cezası verildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Kiriş, maktul yakınları ve avukatlar salonda hazır bulundu. Suç delillerini kararttığını tespit edilen Hasan Sıraç Yıldırım, Berke Can ve Furkan Keleş ise duruşmaya katılmadı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşanan olayda, Kızılöz yolunda erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis, bedeni ve vücudu ezilerek tanınamayacak hale gelen Aydoğan'ı parmak izinden tespit etti. Maktulün abisiyle görüşen polis, kendisine bir kadın tarafından telefon geldiğini ve Aydoğan'ın oraya gittiğini söylediğini belirtti. Daha sonra polis, telefondaki kadının Kiriş olduğunu ve cesedin bulunduğu yeri tarif ettiğini tespit etti. Kiriş tutuklanırken olayın gerçekleştirildiği aracın ise delilleri yok etmek için 3 kişi tarafından temizlendiği ortaya çıktı.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Kiriş, alkol aldıktan sonra araçtan inip uzaklaşan arkadaşı Bekir Aydoğan'ı beklediğini, dönmeyince kendisine seslendiğini söyleyerek, Aydoğan'ın geri dönmemesi üzerine evine döndüğünü iddia etti. Arkadaşının ölümünü ise haberlerde gördüğünü ifade eden Kiriş, suçsuz olduğunu beyan etti. Maktulü ezmediğini savunan Kiriş, aracın bir yere takıldığı için zor hareket ettiğini söyledi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına hükmederken, olayda kullanılan aracı temizlediği tespit edilen sanıklar hakkında ise 'suç delillerini yok etmek' suçundan 1 yıl 8 ay, aynı suçtan Furkan Keleş'e ise 5 ay hapis cezası verildi. - ANKARA