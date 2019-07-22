Birlikte alkol aldığı arkadaşını silahla kazara yaraladığı iddiası
2 saat önce
Samsun'un Atakum ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşını ruhsatsız tabancayla kazara yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:00 Kaynak: AA
'un Atakum
ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşını ruhsatsız tabancayla kazara yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
İddiaya göre, Bafra
ilçesinden gelen S.Y. (21) Balaç Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan
Bulvarı'nda boş bir arazide arkadaşı E.G. (24) ile alkol almaya başladı.
S.Y. yanında bulunan ruhsatsız tabancayla oynadığı sırada silahın ateş alması üzerine E.G'yi bacağından yaraladı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekiplerince yaralı Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
S.Y. ise İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
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