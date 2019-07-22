Son Dakika Haberleri: Birlikte alkol aldığı arkadaşını silahla kazara yaraladığı iddiası
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Birlikte alkol aldığı arkadaşını silahla kazara yaraladığı iddiası

1 saat önce

Samsun'un Atakum ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşını ruhsatsız tabancayla kazara yaraladığı iddia edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Birlikte alkol aldığı arkadaşını silahla kazara yaraladığı iddiası, System.String[]
Samsun'un Atakum ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşını ruhsatsız tabancayla kazara yaraladığı iddia edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
İddiaya göre, Bafra ilçesinden gelen S.Y. (21) Balaç Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda boş bir arazide arkadaşı E.G. (24) ile alkol almaya başladı.
S.Y. yanında bulunan ruhsatsız tabancayla oynadığı sırada silahın ateş alması üzerine E.G'yi bacağından yaraladı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yaralı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
S.Y. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Atakum, Samsun, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:19 Kaynak: AA
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