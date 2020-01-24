Birlikte alkol aldığı engelli öldürüp dağda bıraktı - Son Dakika
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Birlikte alkol aldığı engelli öldürüp dağda bıraktı

6 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde, birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından av tüfeğiyle vurulan zihinsel engelli şahıs hayatını kaybetti.

Birlikte alkol aldığı engelli öldürüp dağda bıraktı, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinde, birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından av tüfeğiyle vurulan zihinsel engelli şahıs hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre; Söke'nin Argavlı Mahallesinde yaşayan zihinsel engelli Kazım Ekiz'den (34), dün sabahtan bu yana haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Kazım Ekiz'in en son Yalçın Yayla (60) isimli arkadaşıyla görüştüğünü tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin evine gitti. Yalçın Yayla'nın dağlık arazide alkol aldıktan sonra tartıştığı Kazım Ekiz'i av tüfeğiyle öldürüp orada bıraktığını itiraf etmesi üzerine ekipler bölgeye gitti.


Kazım Ekiz'in cansız bedenini bulan ekipler, şüpheli Yalçın Yayla'yı gözaltına aldı. Yayla'nın, ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - AYDIN

Aydın, Söke, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:20 Kaynak: İHA
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