Birlikte alkol aldığı kişi tarafından göğsünden bıçaklandı - Son Dakika

Birlikte alkol aldığı kişi tarafından göğsünden bıçaklandı

02.11.2020 01:48
Birlikte alkol aldığı kişi tarafından göğsünden bıçaklandı, System.String[]

ADANA'da Ersin Ö., birlikte alkol aldıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından sol göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

ADANA'da Ersin Ö., birlikte alkol aldıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından sol göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Ersin Ö. ve beraberindeki ismi öğrenilemeyen kişiler, kaldırım üzerindeki kamelyaya gelip, içki içmeye başladı. Bir müddet sonra Ersin Ö., birlikte alkol aldığı kimliği belirsiz bir kişi ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ersin Ö., şüpheli tarafından sol göğsünden bıçaklandı. Şüpheli, olayın ardından kaçarken, ağır yaralanan Ersin Ö. ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Ersin Ö.'nün durumunun ağır olduğu belirtildi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.


Birlikte alkol aldığı kişi tarafından göğsünden bıçaklandı
Birlikte alkol aldığı kişi tarafından göğsünden bıçaklandı
Birlikte alkol aldığı kişi tarafından göğsünden bıçaklandı
Birlikte alkol aldığı kişi tarafından göğsünden bıçaklandı
Birlikte alkol aldığı kişi tarafından göğsünden bıçaklandı

Karataş Caddesi, kavga, Adana, Alkol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Birlikte alkol aldığı kişi tarafından göğsünden bıçaklandı - Son Dakika


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