'Birlikte Başaracağız'

Görevi devralmasıyla birlikte yoğun bir tempoyla çalışmaya başlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti ve MHP teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Yıldırım Belediyesi Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi'nde düzenlenen değerlendirme toplantısına Başkan Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Milliyetçi Hareket Partisi Yıldırım İlçe Başkanı Serkan Aydemir, meclis üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı. Seçim sürecinde hiçbir beklenti içerisinde olmadan özveri ile çalışan AK Parti ve MHP teşkilat mensuplarına teşekkür eden Başkan Yılmaz, "Yola çıkarken birlik ve beraberlik işin besmelesi dedik. 'Sensiz olmaz' dedik. Bu iş sizinle oldu, inşallah sizinle devam edecek. Zor bir süreç yönettik ve bu süreçten alnımızın akıyla çıktık. İlçemizle beraber Bursa'da önemli bir başarı elde ettik. Gönüllü olarak bu davada hiçbir beklenti içerisinde olmadan bizlerle yol arkadaşlığı yapan hem AK Parti hem de Milliyetçi Hareket Partisi teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum" dedi.

'YILDIRIM HIZIYLA ÇALIŞACAĞIZ'

Toplumun refahını sağlamak adına bütünü kuşatan yaklaşımla hareket ederek bir yol haritasıyla izleyeceklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Önümüzdeki 5 yıllık süreçte Yıldırım'ın yarınlara çok daha güçlü bir şekilde hazırlanabilmesi için ekibimizle birlikte elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Yıldırım'da, 'yıldırım hızıyla' çalışmak gerekiyor. Bu yükü kaldıracaksak meclis üyelerimizle, teşkilatlarımızla, sivil toplum kuruluşlularımızla, muhtarlarımızla ve hemşerilerimizle birlikte çalışacağız. Bundan sonraki süreçte de sahada birlikte olacağız. Toplumun bütününü kuşatan bir yaklaşımla hareket ederek hemşehrilerimizin tamamının huzurlu ve mutlu olmasını sağlayacak bir yol haritasıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

'GÖNÜLLÜ ERLERİZ'

Yıldırımlıların refahının yükselmesi adına teşkilat çalışmalarının mahalle yöneticileri, meclis üyeleri ve Başkan Yılmaz'ın güç birliğinde süreceğini belirten AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, "Belediye Başkanımız, daha önce şehrimizde ilçe başkanlığı yapmış ve AK Parti'nin siyaset yollarında yürümüş kıymetli bir büyüğümüz. Kendisinin ilçe başkanlığının ardından belediye başkanı olması bizim sorumluluğumuzu daha da artırmakta. Çünkü biz bu davanın gönüllü erleri olarak Başkanımızın da arkasındaki gönüllü erleriz. Başkanımızın her zaman başarılı olması için çalışacağız. Onun başarılı olması, ilçemizle birlikte Bursa'nın da başarılı olması demektir. Bursa'nın başarılı olması da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzünün gülmesi demektir. Teşkilat çalışmalarımız, mahalle yönetimlerimizin nezaretinde belediye başkanımızın katkılarıyla yürütülecektir. Bu bağlamda meclis üyelerimize ve ilçe yöneticilerimize de çok iş düşmekte. Teşkilatımız adına Oktay Başkanımıza çıktığımız bu yolda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

GÖNÜL BİRLİKTELİĞİ

Teşkilatlar arasındaki birlikteliğin sadece genel merkezlerin talimatıyla değil, aynı zamanda teşkilat mensuplarının karşılıklı gönül birlikteliği ile söz konusu olduğunu işaret eden Milliyetçi Hareket Partisi Yıldırım İlçe Başkanı Serkan Aydemir, "Güzel bir maraton geçirdik, güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Bu güzellik sadece aldığımız netice ile değil, yaşadığımız sürecin en önemlisi herhangi bir kaza, bela, olumsuz bir hadise yaşamadan tamamlamamız. Bu süreçte birlikte emek verdiğimiz Ali Erbay başkanımızı bir dost edindim. Oktay başkanımızla da ilçe başkanlığından gelen abi kardeş yakınlığımız vardı. Aynı zamanda AK Parti teşkilat mensuplarıyla da tanışma fırsatımız oldu. Teşkilatlarımız arasındaki birliktelik sadece genel merkezlerin talimatıyla değil, aynı zamanda mensuplarımızın karşılıklı gönül birlikteliği ile söz konusu oldu. Bizi zafere götüren de bu birliktelik oldu. Bu sürece başlarken hiç hesap içerisinde olmadık. Yapacağımız hizmet hem halka hem de Hakka hizmet olacaktır. Belediye Başkanımıza görevinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

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