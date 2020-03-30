"Birlikte başaracağız" dedi ve çocuklar için ahşap oyuncak üretti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iş adamı Mustafa Kalecik, kurduğu lazer kesim merkezinde çocuklar için ahşap oyuncak üretmeye başladı. Piyasanın 10'da biri fiyatına oyuncakları satan Kalecik, "Oyuncaklar hem ahşap hem de çocukların kendi el becerilerini geliştirmeye yardımcı olacak" dedi.



Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere çok sayıda kişi ve kurumun yeni tip koronavirüsün yayılmasının önlenmesi için yaptığı "Evde kal" çağrısına bir destek de Lüleburgazlı iş insanı Mustafa Kalecik'ten geldi. Kurduğu Melis Lazer Kesim ve Kazıma Merkezi'nde bir süredir ahşap hediyelik eşyalar üreten Kalecik, çocukları hem daha sağlıklı oyuncaklarla oynamaya hem de kendi birleştirecekleri oyuncaklarla evlerinde daha keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için ahşap oyuncaklar üretmeye başladı. İlk etapta ev eşyalarının birebir aynısının minyatür boyutlarından oyuncaklar üreten Kalecik'in bir sonraki hedefi ise oyuncakları içine yerleştireceği büyük bir ev maketi. Kalecik, ortaya koyduğu fikri İHA muhabirine anlattı.



"Plastikler tehlikeli boyut almaya başladı"



Kalecik, son yıllarda oyuncak sektöründe kullanılan plastik ürünlerle çocukların sağlığının ciddi bir şekilde tehdit edilmeye başlandığını söyleyerek, "Oyuncak sektöründe o kadar çok plastik kullanılıyor ki plastikler artık çocukların sağlığı için çok tehlikeli boyut almaya başladı. Bizim yaptığımız ürünler tamamen ahşap ürünler. Ürünlerimiz sadece ahşapların birleştirilmesiyle yapılan oyuncaklar" diye konuştu.



"Sürpriz yumurta gibi"



Oyuncakların sürpriz yumurtalardaki gibi demonte şeklinde üretildiğini kaydeden Kalecik, "Bunun güzel yanı da şu; oyuncakları demonte şeklinde veriyoruz. Çocuklar istedikleri gibi bunu alıp kendileri birleştiriyorlar. Yanlarına alacakları boyalarla da istedikleri şekilde boyayabiliyorlar. Biraz kendi hayal güçlerine bırakıyoruz" dedi.



"Kendi yaptıkları oyuncak daha farklı olacak"



Kalecik, günümüzde birçok oyuncağın hazır olduğu için çocukların oyuncaklardan hemen sıkıldığını söyleyerek, "Günümüzde her şey hazır hale geldi. Çocuklar da bu nedenle hazır oyuncakları alıp 5 dakika oynadıktan sonra sıkılıyor. Ama kendi yaptığı oyuncak daha farklı olacak. Daha çok vakit ayıracak. Oyuncaklar hem plastik değil hem de çocukların kendi el becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak. Benim 6 yaşında kızım var. Yaptığım oyuncakların bir kısmını eve götürdüm beraber yapmak için. Ancak hiçbirini bırakmadı. O yüzden tekrar yapmak zorunda kaldım. Kızım 3-4 gündür bunlarla oynuyor" ifadelerini kullandı.



Maliyeti çok düşük



Oyuncakların en büyük parçasının maliyetinin 5 TL olduğunu kaydeden Kalecik, ürünlerinin piyasadaki muadillerinin neredeyse 10'da biri fiyatına satıldığını söyledi. Hem düşük maliyetli hem de kullanışlı oyuncaklar üreten Kalecik, "Önümüzdeki günlerde bu oyuncakların içine yerleştirileceği evi de yapacağız. Hem daha maliyetli olacak hem de el becerilerini geliştirecek. Şurada gördüğünüz en büyük parçanın maliyeti sadece 5 TL. Şu an baktığınız zaman oyuncaklara çok ciddi rakamlar harcanıyor. Buradaki 30-40 parça oyuncağın hepsini 120 TL'ye temin edebilirsiniz. Bugün sadece mutfak tezgahının oyuncağını almaya kalksanız 20-30 TL fiyat biçiliyor. Sayı kişinin talebine göre. İnsanlar istedikleri malzemeleri istedikleri kadar alabilirler. Özel talep olursa yardımcı olurum" diye konuştu. - KIRKLARELİ