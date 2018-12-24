Son Dakika Haberleri: Birlikte Çalıştığı Arkadaşını Canice Öldürdü

Birlikte Çalıştığı Arkadaşını Canice Öldürdü

32 dakika önce

Mamak Belediyesi'nde çalışan ve aralarında alacak verecek davası olduğu iddia edilen iki temizlik görevlisinden, M.D ve A.T'nin birlikte çıktıkları Kırıkkale yolculuğu cinayetle sona erdi.

Birlikte Çalıştığı Arkadaşını Canice Öldürdü, System.String[]
Mamak Belediyesi'nde çalışan ve aralarında alacak verecek davası olduğu iddia edilen iki temizlik görevlisinden, M.D ve A.T'nin birlikte çıktıkları Kırıkkale yolculuğu cinayetle sona erdi.

11 Kasım'dan itibaren kayıp olan M.D hakkında Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalar neticesinde, M.D'nin son telefon görüşmesini Mamak Belediyesi'nde beraber çalıştığı arkadaşı A.T ile yaptığı anlaşıldı. Soruşturmayı sürdüren Şube Müdürlüğü, A.T'yi ifade vermek için emniyete çağırdı. İfadeye çağrılmasından sonra, kendisine ulaşılamayan A.T bir süre ortadan kayboldu. A.T'nin ailesi de kendisinden haber alınamadığı gerekçesi ile kayıp müracaatında bulundu. A.T, kendisinin arama çalışmaları sürdüğü sırada önceki gün sabah saatlerinde Ankara Karapürçek Polis Merkezi Amirliği'ne teslim oldu.

İşlediği cinayet itiraf etti

Teslim olan A.T'den cinayet itirafı geldi. A.T'nin ifadelerinde, M.D'ye borçlu olduğu ve borcunu istemesi üzerine, Altındağ'ın Bostancık Huzur Cami karşısında buluşarak 06 AB 5965 plakalı araçla Kırıkkale'ye gittiklerini, yol esnasında aralarında tartışma çıktığını ve kavgaya tutuştuklarını anlattı. Sonrasında araçta bulunan sopa ile M.D'yi döverek öldürdüğünü, M.D'nin cansız bedenini Kızılırmak Nehri kenarında bir çukura bırakıp, suç aletini de nehire attığını itiraf etti. A.T tutuklanma talebi ile Adliye'ye sevk edilerek, ceza evine gönderildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:57 Kaynak: İHA

Ankara, Kırıkkale, Mamak Belediyesi, 3. Sayfa
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