Son Dakika Haberleri: Birlikte çay içtiği arkadaşı tarafından bıçaklandı
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Birlikte çay içtiği arkadaşı tarafından bıçaklandı

5 dakika önce

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde İ.S., (43), birlikte çay içerken tartıştığı arkadaşı S.E. (44), tarafından bıçalanarak ağır yaralandı.

Birlikte çay içtiği arkadaşı tarafından bıçaklandı, System.String[]
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde İ.S., (43), birlikte çay içerken tartıştığı arkadaşı S.E. (44), tarafından bıçalanarak ağır yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Belediye Caddesinde bulunan bir kahvede meydana geldi. S.E. ile İ.S., birlikte oturdukları kahvede çay içtikleri sırada bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle S.E., yanında bulunan bıçak ile İ.S.'ye saldırdı. Çevresindekilerin ümdahalesine rağmen İ.S. karnından bıçaklanarak yere yığılırken, S.E., ise olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi olay yerine geldi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İ.S., ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldıırldı. İ.S.'nin hayatı tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli S.E.'yi yakalamak için soruşturma başlattı.


- Bursa
Mustafakemalpaşa, Polis, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:18 Kaynak: DHA
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