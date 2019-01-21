Son Dakika Haberleri: Birlikte Çay İçtikten Sonra Akrabasına Kurşun Yağdırdı

Birlikte Çay İçtikten Sonra Akrabasına Kurşun Yağdırdı

24 dakika önce

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde O.M. (31), birlikte çay içtiği akrabası U.İ. 'ye (40) stabanca ile kurşun yağdırdı.

Birlikte Çay İçtikten Sonra Akrabasına Kurşun Yağdırdı, System.String[]
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde O.M. (31), birlikte çay içtiği akrabası U.İ. 'ye (40) stabanca ile kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan U.İ. hastaneye kaldırılırken, O.M. gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde  Kazım Karabekir Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan çay bahçesinde buluşan O.M. ve akrabası U.İ. bir süre sohbet ettikten sonra birlikte dışarı çıktı. Bu sırada otomobiline yönelen O.M. iddiaya göre ailevi sorunlar nedeniyle aracından aldığı tabancayla ardı ardına U.İ.'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği U.İ. yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralandığını belirledikleri U.İ.'yi ilk müdahalesinin ardından Gebze'deki özel hastaneye kaldırdı. 

Polis, O.M.'yi gözaltına alırken, olay yerinde yapılan incelemede 6 boş kovan bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:16 Kaynak: DHA

Polis, Darıca, Kocaeli, 3. Sayfa
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