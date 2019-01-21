Birlikte Çay İçtikten Sonra Akrabasına Kurşun Yağdırdı
24 dakika önce
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde O.M. (31), birlikte çay içtiği akrabası U.İ. 'ye (40) stabanca ile kurşun yağdırdı.
KOCAELİ'nin Darıca
ilçesinde O.M. (31), birlikte çay içtiği akrabası U.İ. 'ye (40) stabanca ile kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan U.İ. hastaneye kaldırılırken, O.M. gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Kazım Karabekir
Mahallesi Aşık Veysel
Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan çay bahçesinde buluşan O.M. ve akrabası U.İ. bir süre sohbet ettikten sonra birlikte dışarı çıktı. Bu sırada otomobiline yönelen O.M. iddiaya göre ailevi sorunlar nedeniyle aracından aldığı tabancayla ardı ardına U.İ.'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği U.İ. yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralandığını belirledikleri U.İ.'yi ilk müdahalesinin ardından Gebze
'deki özel hastaneye kaldırdı. Polis
, O.M.'yi gözaltına alırken, olay yerinde yapılan incelemede 6 boş kovan bulundu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:16 Kaynak: DHA
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