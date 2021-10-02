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Birlikte eğlendiği arkadaşını kılıçla öldürüp müebbet aldı, itiraz edilince dava dosyası yeniden açıldı - Son Dakika

Birlikte eğlendiği arkadaşını kılıçla öldürüp müebbet aldı, itiraz edilince dava dosyası yeniden açıldı

02.10.2021 11:57

2018 yılında İzmir'de yaşayan Günhan Öztürk, eğlence mekanında birlikte eğlendiği arkadaşı Zülal Tütüncü ile ailesinin evine gitti. Evde çıkan tartışmada babasına ait kılıcı eline alan Öztürk, Tütüncü'yü boynundan ve omzundan yaraladı. Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, Öztürk kendini elinde kılıçla sokak ortasında bulunca polisleri aradı. Öztürk'e verilen müebbet hapis cezasına 'cezai ehliyeti tam değil' gerekçesiyle itiraz edildi. Cezai ehliyeti tam çıkan sanığın duruşması ertelendi.

Bornova'nın İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi'nde 18 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olayda, özel bir üniversitede Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nde okuyan Günhan Öztürk ile Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü (21) bir barda eğlendi.

GENÇ KIZ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ardından ikili Öztürk'ün evine gitti. Evde çıkan tartışmada Günhan Öztürk, babasına ait kılıcı Tütüncü'nün boynuna ve omzuna sapladı. Genç kız olay yerinde yaşamını yitirirken, Öztürk ise polisi arayıp, teslim oldu. Suçunu itiraf eden Öztürk, tutuklandı. Öztürk hakkında 'kasten öldürme' suçundan İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"KENDİME GELDİĞİMDE ELİMDE KILIÇLA SOKAKTAYDIM"

Öztürk, mahkemedeki ifadesinde, 5-6 yıldır psikolojik tedavi görüyorum. Heyecanlandığımda anlık bilinç kayıpları yaşıyorum. Uykulu vaziyette aşağı kata inip kılıç aldım. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde elimdeki kılıçla sokaktaydım. Kılıçta kan izleri vardı ve Zülal'i öldürmüş olabileceğimi düşündüm. Polisi arayıp cinayet işlemiş olabileceğimi söyledim. Bana inanmadılar, evimin adresini verdim. Gidip baktıklarında Zülal'in cesedini bulmuşlar. Sonra beni arayıp nerede olduğumu sordular. Yerimi söyledim, beni gelip aldılar" dedi. Öztürk, yargılama sonunda 2020 yılı temmuz ayında müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İKİ TARAF DA İTİRAZ ETTİ

Mahkemenin bu kararına iki taraf da itiraz etti. Tütüncü ailesinin avukatı, sanığın aldığı cezanın az olduğu gerekçesiyle, sanığın avukatı ise müvekkili Öztürk'ün cezai ehliyetinin tam olmadığı gerekçesiyle dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, Öztürk'ün suçu işlediği sırada akli durumu ve cezai ehliyeti konusunda, Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nde müşahedeye tabi tutulduktan sonra karar vermeye yetkili 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan rapor aldırılması, raporlar arasında çelişki bulunması halinde ise Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu'ndan rapor aldırılarak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

4'üncü Ceza Dairesi, Öztürk'ün Gözlem İhtisas Dairesi'nin raporunun hükme esas alınması sebebiyle eksik incelemeyle karar verildiğine hükmedip, yerel mahkemenin kararını bozarak dosyayı yeniden İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi. Bozma kararının ardından Öztürk, yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına, sanığın İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'na sevk edilip 3 haftayı geçmemek üzere gözlem altına alınmasına, olayı işlediği sırada cezai ehliyetinin olup olmadığı konusunda rapor düzenlenmesine hükmetti.

CEZAİ EHLİYETİ TAM

Geçen hafta İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık Öztürk, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan istenen raporun mahkemeye ulaştığı belirtildi. Mahkeme başkanının okuduğu raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu açıklandı.

SUÇU SABİT

Raporun okunmasının ardından savcı, esas hakkında mütalaasını verdi. Mütalaada Öztürk'ün, kılıçla boynuna vurarak Tütüncü'yü öldürdüğü ve 'kasten öldürme' suçunu işlediği sabit olduğu bildirildi. Savcı, yargılama aşaması ve mevcut delillerin göz önüne alınmasıyla Öztürk için 'müebbet hapis' cezası talep etti. Sanık avukatı, mütalaaya savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına karar verip, avukatın süre talebini göz önüne alarak duruşmayı erteledi.

Birlikte eğlendiği arkadaşını kılıçla öldürüp müebbet aldı, itiraz edilince dava dosyası yeniden açıldı

Adli Tıp Kurumu, Mahkeme, Şehit, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Birlikte eğlendiği arkadaşını kılıçla öldürüp müebbet aldı, itiraz edilince dava dosyası yeniden açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Birlikte eğlendiği arkadaşını kılıçla öldürüp müebbet aldı, itiraz edilince dava dosyası yeniden açıldı - Son Dakika
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