Birlikte eğlendikleri kadınları bacaklarından vurdular - Son Dakika
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Birlikte eğlendikleri kadınları bacaklarından vurdular

15 dakika önce

* Şişli'de 2 erkek birlikte eğlendikleri 2 kadına kurşun yağdırdı.

* Şişli'de 2 erkek birlikte eğlendikleri 2 kadına kurşun yağdırdı. Bacaklarından vurulan genç kadınlar yaralanırken saldırganlar kaçtı

Haber- Kamera. Mustafa BAKIRHAN, İSTANBUL(DHA)

Şişli Mecidiyekö'de birlikte eğlendikleri 2 erkeğin silahlı saldırısına uğrayan 2 genç kadın bacaklarında vurularak yaralandı. Olay, Mecidiyeköy Kekik Sokak üzerinde 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan günlük kiralanan bir dairede S.K. ile S.K adlı 2 genç kadınla birlikte eğlenen 2 erkek, eğlence sonucunda kadınlarla tartıştı. Tartışma sonucunda 2 erkekten biri yanında bulunan tabancayla genç kadınlara ateş etti. 2 kadın, bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken olayı gerçekleştiren 2 kişi kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

2 GENÇ KADIN BACAKLARINDAN VURULDU

Silah sesleri üzerine sokağa çıkan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis, sokağı güvenlik şeridi içine alırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme polisleri, sokak üzerinde delil araştırması yaptı. Sokak üzerinde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Birlikte eğlendikleri kadınları bacaklarından vurdular

Polis, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:31 Kaynak: DHA
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