Son Dakika Haberleri: Birlikte Gasbedildiği Komşusu Kadın, Olayın Planlayıcısı Çıktı (2)

Birlikte Gasbedildiği Komşusu Kadın, Olayın Planlayıcısı Çıktı (2)

1 saat önce

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIKonya'da paralarını bankaya yatırmaya giden komşusu Seyran Ö.'ın gasp edilmesini planladığı ileri sürülen Nermin Bektaş, yeğeni Mehmet Ali Bektaş ve kadının çantasını bıçak zoruyla alan Yasin Demirderen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Birlikte Gasbedildiği Komşusu Kadın, Olayın Planlayıcısı Çıktı (2), System.String[]
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Konya'da paralarını bankaya yatırmaya giden komşusu Seyran Ö.'ın gasp edilmesini planladığı ileri sürülen Nermin Bektaş, yeğeni Mehmet Ali Bektaş ve kadının çantasını bıçak zoruyla alan Yasin Demirderen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, Seyran Ö.'nün 45 bin liralık altın takı, bin euro ve 2 bin liranın ele geçirilmemesi üzerine, şüphelilerin parayı harcadığı üzerinde duruyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:29 Kaynak: DHA

Konya, Ali Bektaş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Menemen'de CHP'li Başkan Adayının Eşi ile Kadın Kolları Başkanına Sopalı Saldırı Başkent'te Spor Salonununda Fuhuş Yapanlara Baskın: 6'sı Kadın 13 Kişiye Gözaltı

Dilenci Kadın Yakayı Ele Verince Arkadaşını İhbar Etti "Parazit Kadın" Yorumuyla Tepki Çeken Cem Özer, Canlı Yayında Kendisini Savundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 14:47:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Birlikte Gasbedildiği Komşusu Kadın, Olayın Planlayıcısı Çıktı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]