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Birlikte gezdikleri sürücü fenalaşınca ölüme terk ettiler - Son Dakika

Birlikte gezdikleri sürücü fenalaşınca ölüme terk ettiler

28.06.2021 13:48

Antalya'da çeşitli kronik rahatsızlıkları bulunduğu bilinen ve bir süredir kayıp olan şahsın, bir restoran önünde park edilmiş aracında cansız bedeni bulundu. Olayı şüpheli bulan ekipler tarafından araçta 4 kişinin daha olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheliler, fenalaşan şahsı arabada bırakarak kaçtıklarını, ayrıca otomobil içindeki kimlik, telefon, cüzdan ve kredi kartlarını da çaldıklarını itiraf etti.

Manavgat ilçesinde cumartesi akşam saatlerinde evden ayrılan Ahmet Uluğmayan'dan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusu yaptı. Yakınları, böbrek yetmezliği, kalp, karaciğer yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan ve Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden birkaç gün önce taburcu edilen Uluğmayan'ın hayatından endişe ettiklerini belirtti.

ARACINDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Uluğmayan, pazar günü saat 19.30 sıralarında, D-400 karayolu kenarında bir restoranın önünde otomobilinde yakınları tarafından hareketsiz bulundu. Çağrılan sağlık ekibinin yaşamını yitirdiğini belirlediği Uluğmayan'ın cenazesi morga konuldu.

Birlikte gezdikleri sürücüyü fenalaşınca ölüme terk edip eşyalarını çaldılar

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Ahmet Uluğmayan'ın ölümünü şüpheli bulan İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla araştırma başlattı. Otomobilin bulunduğu yerin yakınlarındaki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, aracında Uluğmayan ile birlikte 4 kişinin daha bulunduğunu tespit etti.

Bu kişilerin arıza yapan aracı itip D-400 karayolunun kenarına getirerek bıraktıkları, bu sırada Ahmet Uluğmayan'ın da otomobilin ön yolcu koltuğunda oturduğu belirlendi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Jandarma ekipleri, kimliklerini tespit ettiği şüpheliler A.A., Ş.P., M.D. ve F.U.'yu ilçe merkezinde yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında, ölen Ahmet Uluğmayan'ın cep telefonu, sim kartı ile Uluğmayan'ın oğluna ait cüzdan, kredi kartları, kimlik kartı ele geçirildi.

RESTORANIN ÖNÜNDE BIRAKIP KAÇMIŞLAR

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmada verdikleri ifadede, Ahmet Uluğmayan ile olay günü sabah gezmeye çıktıklarını, akaryakıt aldıklarını, alışveriş merkezinden alışveriş yaptıklarını ve yemek yediklerini anlattı. Bir süre sonra Uluğmayan'ın araçta fenalaşıp istifra ettiğini söyleyen şüpheliler, bu sırada otomobilin de arıza yaptığını öne sürdü. Şüpheliler, otomobili ve içindeki Uluğmayan'ı karayolunun kenarındaki restoranın önüne bırakıp kaçtıklarını, araçtaki kimlik, telefon, cüzdan ve kredi kartlarını aldıklarını itiraf etti.

Birlikte gezdikleri sürücüyü fenalaşınca ölüme terk edip eşyalarını çaldılar

Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün Manavgat Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'nitelikli yağma' ve 'ölüme terk etmek' suçlarından tutuklandı.

Birlikte gezdikleri sürücüyü fenalaşınca ölüme terk edip eşyalarını çaldılar
Birlikte gezdikleri sürücü fenalaşınca ölüme terk ettiler

Hisarcık, Manavgat, Antalya, Kredi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Birlikte gezdikleri sürücü fenalaşınca ölüme terk ettiler - Son Dakika


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