Birlikte Güçlüyüz Projesi
1 saat önce
Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği üyeleri, "Birlikte Güçlüyüz" projesi kapsamında öğrencilerle buluştu.
Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği üyeleri, "Birlikte Güçlüyüz" projesi kapsamında öğrencilerle buluştu. Altındağ
Gençlik Merkezi'nin desteği ile Kızılcahamam
Cumhuriyet ilkokulu öğrencileri kaynaşma yabancı öğrencilerin uyum sorunlarını gidermek için oyun oynayıp çeşitli etkinlikler düzenledi.
Program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:12 Kaynak: AA
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