Son Dakika Haberleri: Birlikte Güçlüyüz Projesi

Birlikte Güçlüyüz Projesi

1 saat önce

Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği üyeleri, "Birlikte Güçlüyüz" projesi kapsamında öğrencilerle buluştu.

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Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği üyeleri, "Birlikte Güçlüyüz" projesi kapsamında öğrencilerle buluştu.

Altındağ Gençlik Merkezi'nin desteği ile Kızılcahamam Cumhuriyet ilkokulu öğrencileri kaynaşma yabancı öğrencilerin uyum sorunlarını gidermek için oyun oynayıp çeşitli etkinlikler düzenledi.

Program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:12 Kaynak: AA

Kızılcahamam, Altındağ, Güncel
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