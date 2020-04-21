Birlikte Güzel "Ev'de" Konserleri Ufuk Beydemir'le Devam Ediyor! - Son Dakika
Son Dakika Güncel Birlikte Güzel 'Ev'de' Konserleri Ufuk Beydemir'le Devam Ediyor! - Son Dakika

Birlikte Güzel "Ev'de" Konserleri Ufuk Beydemir'le Devam Ediyor!

22 dakika önce

Birlikte Güzel'in "Ev'de" konseptiyle başlattığı canlı müzik buluşmaları, 21 Nisan Salı akşamı Ufuk Beydemir'i ağırlayacak.

Birlikte Güzel

Birlikte Güzel'in geliştirdiği ve Instagram hesabı üzerinden yayınladığı "Ev'de" konseptli canlı yayınlar geçtiğimiz Mart ayında başladı. Farklı evlerde, birlikte güzel zaman geçirebilmek için başlatılan "Ev'de" yayın serisi, çeşitli sanatçılarla gerçekleştirilen konserler ve canlı sohbetler ile devam ediyor.

Birlikte Güzel "Ev'de" konserleri kapsamında, günümüz Türkçe sözlü rock müziğine yeni bir sound ve farklı bir soluk getiren Ufuk Beydemir, 21 Nisan Salı akşamı saat 22.30'da @birlikteguzel Instagram hesabından canlı bir konser verecek. Sevilen şarkılarını "Ev'de" seslendirerek müzikseverlerle buluşturacak olan Beydemir, takipçilerinin #birlikteguzel hashtagi ile sıralayacağı favori şarkılarına da yer verecek.

Instagram, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 08:42 Kaynak: Bültenler

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