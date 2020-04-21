Birlikte Güzel'in geliştirdiği ve Instagram hesabı üzerinden yayınladığı "Ev'de" konseptli canlı yayınlar geçtiğimiz Mart ayında başladı. Farklı evlerde, birlikte güzel zaman geçirebilmek için başlatılan "Ev'de" yayın serisi, çeşitli sanatçılarla gerçekleştirilen konserler ve canlı sohbetler ile devam ediyor.

Birlikte Güzel "Ev'de" konserleri kapsamında, günümüz Türkçe sözlü rock müziğine yeni bir sound ve farklı bir soluk getiren Ufuk Beydemir, 21 Nisan Salı akşamı saat 22.30'da @birlikteguzel Instagram hesabından canlı bir konser verecek. Sevilen şarkılarını "Ev'de" seslendirerek müzikseverlerle buluşturacak olan Beydemir, takipçilerinin #birlikteguzel hashtagi ile sıralayacağı favori şarkılarına da yer verecek.