'Birlikte güzel Türkiye'yi inşa edeceğiz'
11 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Güzel Türkiye'yi hep beraber birlikte inşa edeceğiz.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Güzel Türkiye'yi hep beraber birlikte inşa edeceğiz. Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle birlikte güzel Türkiye'yi inşa edeceğiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:55
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