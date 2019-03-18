Son Dakika Haberleri: 'Birlikte güzel Türkiye'yi inşa edeceğiz'

'Birlikte güzel Türkiye'yi inşa edeceğiz'

11 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Güzel Türkiye'yi hep beraber birlikte inşa edeceğiz.

'Birlikte güzel Türkiye'yi inşa edeceğiz', System.String[]
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Güzel Türkiye'yi hep beraber birlikte inşa edeceğiz. Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle birlikte güzel Türkiye'yi inşa edeceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:55 

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Ekonomi
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