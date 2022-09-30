Birlikte içki içtiği arkadaşını bıçakla ağır yaraladı, tutuklandı - Son Dakika
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Birlikte içki içtiği arkadaşını bıçakla ağır yaraladı, tutuklandı

30.09.2022 13:25
Birlikte içki içtiği arkadaşını bıçakla ağır yaraladı, tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, birlikte içki içtiği arkadaşı E.S.'yi bıçakla ağır yaralayan Osman Gucgun, tutuklandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, birlikte içki içtiği arkadaşı E.S.'yi bıçakla ağır yaralayan Osman Gucgun, tutuklandı.

İddiaya göre, Osman Gucgun, arkadaşı E.S. ile evinde içki içti. Bir süre sonra ikili, bilinmeyen nedenle tartıştı. Gucgun, E.S.'yi göğsünden ve sırtından bıçakladı. E.S., daha sonra evine gitti. Bir süre sonra fenalaşan E.S, özel araçla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Göğsünün sağından 1, sırtının solundan 3 kez bıçaklandığı belirlenen ve hayati tehlikesi bulunan E.S., ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.Polis, Osman Gucgun'u yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gucgun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birlikte içki içtiği arkadaşını bıçakla ağır yaraladı, tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Birlikte içki içtiği arkadaşını bıçakla ağır yaraladı, tutuklandı - Son Dakika
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