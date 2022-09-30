Birlikte içki içtiği arkadaşını bıçakla ağır yaraladı, tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, birlikte içki içtiği arkadaşı E.S.'yi bıçakla ağır yaralayan Osman Gucgun, tutuklandı.

İddiaya göre, Osman Gucgun, arkadaşı E.S. ile evinde içki içti. Bir süre sonra ikili, bilinmeyen nedenle tartıştı. Gucgun, E.S.'yi göğsünden ve sırtından bıçakladı. E.S., daha sonra evine gitti. Bir süre sonra fenalaşan E.S, özel araçla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.