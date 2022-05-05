Alkol şişede durduğu gibi durmayınca ortalık karıştı! Göğsünden bıçaklanan şahıs öldü - Son Dakika
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Alkol şişede durduğu gibi durmayınca ortalık karıştı! Göğsünden bıçaklanan şahıs öldü

05.05.2022 09:04
Alkol şişede durduğu gibi durmayınca ortalık karıştı! Göğsünden bıçaklanan şahıs öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi kişi, birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüphelinin polis ekiplerine verdiği ifadede ise arkadaşının kendisine küfür ettiğini, bu yüzden sinirlenip bıçakladığını aktardı.

Ceyhan Sanayi Sitesi 1. Blok'ta meydana gelen olayda, 58 yaşındaki İbrahim Cevher, bir atölyede arkadaşı ile alkol aldığı sırada göğsünden ve vücudunun çeşitli yerinden bıçaklandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, İbrahim Cevher'in hayatını kaybettiği belirlendi.

KÜFÜR EDİNCE BIÇAKLADI

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntüleri ve yaptığı çalışmalar sonrası şüpheli H.Ç'yi suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin polise verdiği ifadede, İbrahim Cevher'in içki içtikleri sırada kendisine küfür ettiğini, tartıştıklarını ve bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

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Ceyhan, Adana, Alkol, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkol şişede durduğu gibi durmayınca ortalık karıştı! Göğsünden bıçaklanan şahıs öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alkol şişede durduğu gibi durmayınca ortalık karıştı! Göğsünden bıçaklanan şahıs öldü - Son Dakika
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