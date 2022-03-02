Birlikte içki içtiği arkadaşının darp sonucu ölümünden tutuklandı - Son Dakika
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Birlikte içki içtiği arkadaşının darp sonucu ölümünden tutuklandı

02.03.2022 13:40
Birlikte içki içtiği arkadaşının darp sonucu ölümünden tutuklandı

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde, oğlu tarafından evinde ölü bulunan Davut Tavacı'nın (61) bir iş yeri önünde birlikte alkol aldığı belirtilen Halil Sarıkaya (42) tarafından darbedildiği tespit edildi.

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde, oğlu tarafından evinde ölü bulunan Davut Tavacı'nın (61) bir iş yeri önünde birlikte alkol aldığı belirtilen Halil Sarıkaya (42) tarafından darbedildiği tespit edildi. Şüpheli Sarıkaya, dün çıkarıldığı mahkemece kasten yaralama sonucunda ölüme sebep olma suçundan tutuklandı.

Olay, 27 Şubat'ta Fatih Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yeri önünde meydana geldi. İddiaya göre, Davut Tavacı, iş yerinin önünde arkadaşı Halil Sarıkaya ile içki içerken aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından ikili olay yerinden ayrıldı. Evine giden Tavacı, oğlu tarafından hareketsiz şekilde yerde yatarken bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Tavacı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Tavacı'nın evinde ölü bulunması üzerine harekete geçen polis ekipleri, iş yeri ve önünde inceleme yaptı. İş yeri içerisinde Tavacı'ya ait olduğu değerlendirilen kan bulundu.

Tanıkların ifadelerine başvuran polisin, güvenlik kamerası incelemelerinin ardından Tavacı'nın en son birlikte alkol aldıkları Halil Sarıkaya ile tartıştığı tespit edildi. Savcının talimatıyla şüpheli Sarıkaya, geçen 28 Şubat'ta polis ekiplerince gözaltına alındı. Tavacı'yı darbettiği ileri sürülen Sarıkaya, polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

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Turgutlu, Polis, Fatih, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Birlikte içki içtiği arkadaşının darp sonucu ölümünden tutuklandı - Son Dakika


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