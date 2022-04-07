Birlikte iş yapmak için çağırdıkları Şırnaklı işadamını kaçırdılar, 400 bin dolar fidye istediler - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde bir iş görüşmesi için Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine gelen Şırnaklı iş adamı Kamil Sunar'dan 3 gün boyunca haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirmişti. Yapılan ihbar sonrası harekete geçen Gölbaşı ilçe Emniyet Amirliği ekipleri, Sunar'ın aracını ilçede bulunan Çetintepe Barajı yakınlarında terk edilmiş halde bulmuş ve soruşturmayı genişletmişti.

OPERASYONLA KURTARILDI

İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Kamil Sunar'ın Malatya'dan Gölbaşı ilçesine birkaç farklı araçla gelen Erhan Y., Ümit İ., Muharrem A. ve Gülseda Ü. tarafından silahla kaçırıldığı tespit edildi. Durum üzerine harekete geçen Gölbaşı ilçe Emniyet Amirliği ekipleri, Kamil Sunar'ın tutulduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin Karşıyaka Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan adrese Doğanşehir ilçe Emniyet Amirliği ekipleriyle birlikte operasyon düzenledi. Yapılan operasyon ile elleri ve ayakları bağlı olan aynı zamanda ağzı bantla kapatılan Kamil Sunar'ı kurtarıldı.

1'İ KADIN 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Kurtarılan Kamil Sunar'ın güvenli bir alana götürülürken fidye için olayı gerçekleştiren 1'i kadın, 4 kişilik suç şebekesinin üyeleri de yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon ile yakalanan Erhan Y., Ümit İ., Muharrem A. ve Gülseda Ü., Doğanşehir ilçesinden Gölbaşı ilçe Emniyet Amirliğine getirilerek burada sorguya alındı. Emniyet Amirliğinde sorguları tamamlanan şahıslar daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Gölbaşı Adliyesi'ne sevk edildi.

İŞ TEKLİFİYLE ÇAĞIRDILAR

Şırnaklı iş adamını kaçırmak için hain planlar yapan suç şebekesinin, yaşanılan olaylar öncesinde Doğanşehir ilçesinde bulunan bir taş ocağında bir araya geldiği ve olayı birebir planladıklarını ve daha sonra üzerlerine kayıtlı olmayan bir telefon ile Kamil Sunar'ı arayarak iş görüşmesi teklifinde bulundukları ve aynı zamanda görüşme için Sunar'a Çetintepe Barajı yakınlarına gelmesini istedi.

AİLE İLE İLTİŞİME GEÇEMEDİLER

Çetintepe Barajı yakınlarında hazır bekleyen şebeke üyeleri, iş adamının gelmesiyle harekete geçtikleri silah zoruyla Sunar'ı araçtan indirip daha sonra darp ettikleri ardından da kendilerine ait araçla Doğanşehir ilçesine kaçırdıkları öğrenildi. Şahıslar, fidye için Sunar'ın ailesiyle henüz iletişime geçemeden polis baskınıyla yakalandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.