BİRLİKTE KAÇTIKLARI İDDİASIYLA EŞİNİ VE KARDEŞİNİ VURMUŞTU; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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BİRLİKTE KAÇTIKLARI İDDİASIYLA EŞİNİ VE KARDEŞİNİ VURMUŞTU; O ANLAR KAMERADA

16.05.2022 13:48

TOKAT'ta Müslüm Bağlı'nın (30), birlikte kaçtıklarını ileri sürdüğü eşi İ.B. (26) ile kardeşi S.B.'yi otogarda tabanca ile vurarak yaraladığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

TOKAT'ta Müslüm Bağlı'nın (30), birlikte kaçtıklarını ileri sürdüğü eşi İ.B. (26) ile kardeşi S.B.'yi otogarda tabanca ile vurarak yaraladığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Bağlı tutuklanırken, yaralıların tedavisi ise sürüyor.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında, kent merkezindeki otogarda meydana geldi. İstanbul'da yaşayan evli ve 3 çocuk babası Müslüm Bağlı'nin eşi İ.B., bir süre önce evden kaçtı. Eşinin kardeşi S.B. ile birlikte Antalya'ya kaçtığını ve oradan Tokat'a gidecekleri bilgisini alan Müslüm Bağlı, 1 gün önce kente gelerek otogarda beklemeye başladı. Otobüsten inen İ.B. ve kardeşi S.B.'yi gören Bağlı, tabancasını çekip, ikisini de vurdu. Yaralanan İ.B. ve S.B., Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin çalışmasıyla kent merkezinde yakalanan ve eşi ile kardeşini birlikte kaçtıkları için vurduğunu ileri süren Bağlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Dün sabah yaşanan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Otogardaki kameralara yansıyan görüntülerde otobüsten inen İ.B. ve kardeşi S.B.'yi gören Müslüm Bağlı'nın arkalarından koşarak ateş ettiği görüldü. Eşini ve kardeşini yaraladığı anlar ve çevredekilerin kaçışması, görüntülerde yer aldı.

BİRLİKTE KAÇTIKLARI İDDİASIYLA EŞİNİ VE KARDEŞİNİ VURMUŞTU; O ANLAR KAMERADA
BİRLİKTE KAÇTIKLARI İDDİASIYLA EŞİNİ VE KARDEŞİNİ VURMUŞTU; O ANLAR KAMERADA
BİRLİKTE KAÇTIKLARI İDDİASIYLA EŞİNİ VE KARDEŞİNİ VURMUŞTU; O ANLAR KAMERADA
BİRLİKTE KAÇTIKLARI İDDİASIYLA EŞİNİ VE KARDEŞİNİ VURMUŞTU; O ANLAR KAMERADA
BİRLİKTE KAÇTIKLARI İDDİASIYLA EŞİNİ VE KARDEŞİNİ VURMUŞTU; O ANLAR KAMERADA

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BİRLİKTE KAÇTIKLARINI İLERİ SÜRDÜĞÜ EŞİ İLE KARDEŞİNİ VURDU BİRLİKTE KAÇTIKLARINI İLERİ SÜRDÜĞÜ EŞİ İLE KARDEŞİNİ VURDU Birlikte olmak için karısını ve kardeşini vuran adamın silahlı saldırı yaptığı anın görüntülerine ulaşıldı Birlikte olmak için karısını ve kardeşini vuran adamın silahlı saldırı yaptığı anın görüntülerine ulaşıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİRLİKTE KAÇTIKLARI İDDİASIYLA EŞİNİ VE KARDEŞİNİ VURMUŞTU; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİRLİKTE KAÇTIKLARI İDDİASIYLA EŞİNİ VE KARDEŞİNİ VURMUŞTU; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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