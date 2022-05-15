BİRLİKTE KAÇTIKLARINI İLERİ SÜRDÜĞÜ EŞİ İLE KARDEŞİNİ VURDU - Son Dakika
Üye Girişi

BİRLİKTE KAÇTIKLARINI İLERİ SÜRDÜĞÜ EŞİ İLE KARDEŞİNİ VURDU

15.05.2022 11:57

TOKAT'ta M.B. (30), birlikte kaçtıklarını ileri sürdüğü eşi İ.B. (26) ile kardeşi S.B.'yi otogarda tabanca ile vurarak yaraladı.

TOKAT'ta M.B. (30), birlikte kaçtıklarını ileri sürdüğü eşi İ.B. (26) ile kardeşi S.B.'yi otogarda tabanca ile vurarak yaraladı.

Olay, saat 09.00 sıralarında kent merkezindeki otogarda meydana geldi. İstanbul'da yaşayan evli ve 3 çocuk babası M.B.'nin eşi İ.B., bir süre önce evden kaçtı. Eşinin kardeşi S.B. ile birlikte Antalya'ya kaçtığını ve oradan Tokat'a gidecekleri bilgisini alan M.B., bir gün önce kente gelerek otogarında beklemeye başladı. Otobüsten inen İ.B. ve kardeşi S.B.'yi gören M.B., tabancasını çekip, ikisini de vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İ.B. ve S.B. Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarının sağlık durumların ciddi olduğu belirtildi.

Olay sonrası kaçan M.B., polisin çalışmasıyla kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. M.B. sağlık raporu için Tokat Devlet Hastanesine götürülürken, basın mensuplarının 'Neden vurdunuz?' sorusuna "Kardeşimle kaçtı. Namusum için, şerefim için" cevabı verdi.

BİRLİKTE KAÇTIKLARINI İLERİ SÜRDÜĞÜ EŞİ İLE KARDEŞİNİ VURDU
BİRLİKTE KAÇTIKLARINI İLERİ SÜRDÜĞÜ EŞİ İLE KARDEŞİNİ VURDU
BİRLİKTE KAÇTIKLARINI İLERİ SÜRDÜĞÜ EŞİ İLE KARDEŞİNİ VURDU
BİRLİKTE KAÇTIKLARINI İLERİ SÜRDÜĞÜ EŞİ İLE KARDEŞİNİ VURDU
BİRLİKTE KAÇTIKLARINI İLERİ SÜRDÜĞÜ EŞİ İLE KARDEŞİNİ VURDU
BİRLİKTE KAÇTIKLARINI İLERİ SÜRDÜĞÜ EŞİ İLE KARDEŞİNİ VURDU

YORUMLAR
500
Yetim: 'Boşanan ama birlikte yaşayan eşlerin maaşları kesiliyor Yetim: 'Boşanan ama birlikte yaşayan eşlerin maaşları kesiliyor Rize-Artvin Havalimanı açılışı öncesi Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu birlikte fotoğraf verdi Rize-Artvin Havalimanı açılışı öncesi Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu birlikte fotoğraf verdi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİRLİKTE KAÇTIKLARINI İLERİ SÜRDÜĞÜ EŞİ İLE KARDEŞİNİ VURDU - Son Dakika


Son Dakika
12:19 Silopi çöplüğünde bıçaklandıktan sonra yakılmış kadın cesedi bulundu: Şüpheliler kadının kayınbiraderleri
12:10 Dünyada biterken, Kuzey Kore'de Covid alarmı: 280 bin kişi karantinada
12:03 Vali Yerlikaya 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletle geçti
11:53 Güldür Güldür'den Bakan Nebati'ye davet: İlk fırsatta geleceğim inşallah
11:28 Karısı, öz kardeşiyle kaçtı! Terminalde kurşun yağdırdı: Namusum için vurdum
11:25 Britney Spears düşük yaptı: Mucize bebeğimizi kaybettik
11:22 Pentagon raporu: PKK ve İran Devrim Muhafızları müttefik oldu
11:05 MİT'ten Kobani'de operasyon! PKK'lı Ekrem Üstek öldürüldü
10:44 Ünlü mizahçı Kemal Kenan Ergen hayatını kaybetti!
10:42 Galatasaray'a teknik direktör İsviçre'den mi geliyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 12:26:03. #1.11#
SON DAKİKA: BİRLİKTE KAÇTIKLARINI İLERİ SÜRDÜĞÜ EŞİ İLE KARDEŞİNİ VURDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement