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Birlikte kahvaltıya giden arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 ki yaralandı - Son Dakika

Birlikte kahvaltıya giden arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 ki yaralandı

27.09.2021 11:58

Esenyurt'ta kahvaltı yapmak için bir pastaneye gelen 5 arkadaş arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ufuk Caddesi'nde bulunan bir pastanede edinilen bilgiye göre, pastaneye gelen 5 arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 YARALI

Bağrışmaların ardından bir kişi, belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladı. Mermiler 3 kişiyi yaralarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırgan taksiyle olay yerinden kaçarken, yaralanan 3 kişiden 1'i olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta birlikte kahvaltıya geldiği 4 arkadaşına dehşeti yaşattı

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Silahlı saldırganın arkadaşlarına dehşeti yaşattığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere, 3 kişinin yaralandığı, silahlı saldırganın kaçtığı anlar yansıdı.

"SİLAH SESLERİNİ DUYDUK"

Olayı gören bir vatandaş, "Silah seslerini duyduk. Apar topar çıktık, 2 kişinin yattığını gördük. 1 kişiyi de götürdüler. Bir kişi ölmüş." dedi.

Birlikte kahvaltıya giden arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 ki yaralandı

Esenyurt, Polis, Silah, Ölü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Birlikte kahvaltıya giden arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 ki yaralandı - Son Dakika


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