Birlikte Olduğu Kadına, Fotoğraflarıyla Şantaj Yaptı
1 saat önce
İZMİT'te, birlikte olduğu kadından, çektiği fotoğraf ve görüntüler ile şantaj yaparak 5 bin TL isteyen H.B.(40), İstanbul'da yakalandı.
İZMİT'te, birlikte olduğu kadından, çektiği fotoğraf ve görüntüler ile şantaj yaparak 5 bin TL isteyen H.B.(40), İstanbul'da yakalandı.
İddiaya göre, H.B. bir süre birlikte olduğu A.Y.'nin(42) cinsel içerikli fotoğraf ve görüntülerini çekti. Ardından bu görüntüler ile şantaj yaparak, 5 bin TL istedi. A.Y. polise giderek, H.B.'den şikayetçi oldu. Polis, H.B.'yi İstanbul Kartal'da yakalayarak, gözaltına aldı.
'Çocuğa cinsel istismar' suçunun da aralarında bulunduğu 19 farklı suçtan kaydı ile hakkında kesinleşmiş 8,5 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıkan H.B. polisteki sorgusunun ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. - İzmitkocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:06 Kaynak: DHA
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