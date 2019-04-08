Birlikte Olduğu Kadına, Fotoğraflarıyla Şantaj Yaptı (2)
24 dakika önce
TUTUKLANDIİzmit'te birlikte olduğu kadının fotoğraf ve görüntülerini çekerek şantaj yaptığı iddia edilen Hüseyin Bayrak, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
İzmit'te birlikte olduğu kadının fotoğraf ve görüntülerini çekerek şantaj yaptığı iddia edilen Hüseyin Bayrak, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:00 Kaynak: DHA
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