Birlikte Olduğu Kadına, Fotoğraflarıyla Şantaj Yaptı (2)

TUTUKLANDIİzmit'te birlikte olduğu kadının fotoğraf ve görüntülerini çekerek şantaj yaptığı iddia edilen Hüseyin Bayrak, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI



İzmit'te birlikte olduğu kadının fotoğraf ve görüntülerini çekerek şantaj yaptığı iddia edilen Hüseyin Bayrak, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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