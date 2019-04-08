Son Dakika Haberleri: Birlikte Olduğu Kadına, Fotoğraflarıyla Şantaj Yaptı (2)

Birlikte Olduğu Kadına, Fotoğraflarıyla Şantaj Yaptı (2)

24 dakika önce

TUTUKLANDIİzmit'te birlikte olduğu kadının fotoğraf ve görüntülerini çekerek şantaj yaptığı iddia edilen Hüseyin Bayrak, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Birlikte Olduğu Kadına, Fotoğraflarıyla Şantaj Yaptı (2), System.String[]
TUTUKLANDI

İzmit'te birlikte olduğu kadının fotoğraf ve görüntülerini çekerek şantaj yaptığı iddia edilen Hüseyin Bayrak, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:00 Kaynak: DHA

İzmit, Hüseyin Bayrak, Güncel
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