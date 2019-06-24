Birlikte öldüler birlikte son yolculuğa uğurlandılar

Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde dün akşam saatlerinde yolun karşısına geçerken aracın çarpması sonucu hayatlarını kaybeden anne ve 7 yaşındaki kızı, son yolculuklarına dualarla uğurlandı. Anne
Saniye(42) ve kızı Nisa Nur
Tezin(7) için ilk olarak Şerefiye
Mahallesi'ndeki evlerinde komşularından helallik alındıktan sonra cenazeler Fatsa Orta Büyük Cami'ye getirildi. Acı bir trafik kazası sonucu hem eşini hem küçük kızını kaybeden Erol Tezin, güçlükle ayakta durabildi. Taziyeleri kabul eden Tezin, çok büyük bir acı yaşadığını ifade etti.
Son yolculuklarında Tezin ailesini Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar
, eş dost ve akrabaları yalnız bırakmadılar.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızın cenazesi Çatalpınar
ilçesi Ortaköy
Mahallesi'nde aile kabristanlığına defnedildiler. - ORDU